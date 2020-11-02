​​​​​​​حركة الشّبيبة لإقليم الفرات تعقد كونفرانسها الثاني وتنتخب أعضاء جدداً

وحضر الكونفرانس200 عضو وعضوة من حركة الشّبيبة من عين عيسى، صرين، كري سبي وكوباني وعدد من الضّيوف من مجلس عوائل الشهداء وهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات.

وزيّنت قاعة الكونفرانس بصور القائد أوجلان وصور الشّهداء وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية ولافتات كُتب عليها شعار "حتماً سننتصر".

وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل العضو في مجلس حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج ماوا تولهدان، الذي بارك فيها الكونفرانس على القائد عبد الله أوجلان وعوائل الشهداء، وقال: "في الوقت الحالي هناك حرب شرسة ضد الشّعوب المتطلّعة إلى الحرية في منطقة الشرق الأوسط، وهي في شخصية القائد عبد الله أوجلان بعزله عن العالم، لذا يجب على شبابنا المقاومة ضد محاولات عدوّ العشب الكردي بإعادة إحياء السلطنة العثمانية القديمة على حساب دماء الشعب الكردي وإنهائه".

ثمّ ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عارف بالي كلمة أشار من خلالها إلى: "أنّ الشبيبة هم أساس المجتمع، وأنّه بالشبيبة بدأت الثورة وستنتصر بهم، وهم الذين سيواصلون مسيرة المقاومة على نهج الشهداء".

وأوضح عارف بالي: "بأنّه تمّ تقديم مقاومة شرسة ضدّ هجمات داعش اللاإنسانية على مدينة كوباني، ودافع شبابها عنها بكلّ بسالة، وأنّ الشبيبة ستواصل تلك المسيرة وستقاوم ضدّ كافة هجمات العدو حتّى تحقق النصر".

كما ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الرياضة والشباب في إقليم الفرات خوناف خليل كلمة، قالت فيها: "بروح مقاومة كوباني سننظّم صفوف الشبيبة، وسنعمل على تحقيق مشروع الأمة الديمقراطية التي تستهدفها الدّولة التركية في محاولة منها ضرب مكتسبات ثورة روج آفا وكسر عزيمة الشّبيبة".

وأشارت خوناف إلى أنّ: "العدوّ التركي كل يوم يهاجم الشبيبة من خلال أساليب الحرب الخاصّة التي يتّبعها، لكن بإرادتنا سنعمل على حلّ كافة المشاكل التي تواجهنا، وسنصعّد من وتيرة النضال حتّى تحقيق النصر وتحرير القائد عبد الله أوجلان".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم عرض سنفزيون عن توجيهات القائد حول كيفية تنظيم الشّبيبة لأنفسهم والوقوف في وجه الاحتلال وكيفية إبراز دور الشبيبة في المجتمع وتحقيق النّصر الحتميّ.

تلاه قراءة تقرير العمل السنوي لحركة الشبيبة وتقييمه والنقاش حول الوضع التنظيمي والسياسي من قبل الحضور.

ثمّ تمّ انتخاب أعضاء لمجلس حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، حيث تمّ انتخاب 21عضواً للجنة الحماية، لجنة الثقافة والفن، لجنة الرياضة، لجنة الاقتصاد، لجنة التدريب، اللّجنة الدبلوماسية، اللجنة السياسية، إداريات المقاطعات، إداريات الإقليم، إداريات الخطوط، إداريات هيئة المرأة الشابة.

ومن ثمّ اختتمت أعمال الكونفرانس بجملة من الاقتراحات والقرارات التي تضمّنت تنظيم الشّبيبة ومواجهة الحرب الخاصّة وتحقيق النّصر.

(إ)

ANHA