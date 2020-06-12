​​​​​​​حركة الشّبيبة في لبنان يستذكرون الشّهيد قاسم أنكين ويعاهدون بمواصلة نضاله

وقرئ البيان من قبل الإداري في حركة الشبيبة في لبنان محمد زهير حسن، وقال فيه:

"بتاریخ ۲۷ أيار المنصرم استشهد عضو اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني قاسم آنكين جرّاء غارة جوية للدولة الفاشية التركية. كان الرفيق آنكين وحتى آخر لحظة من حياته وفياً لقضية شعبه، وأصبح ممثلاً لحقيقة القيادة، وخلال حياته ساهم آنكين، وعبر مواقفه النضالية في ارتباط الآلاف من الشباب بالنضال، لقد منح كل لحظة من حياته للنضال، وأصبح الكادر المناضل الذي يمثّل فلسفة القيادة.

لم يتخلّ أبداً عن آماله الكردستانية، وسعى دائماً لتحقيقها. وفي ساحة أوروبا التي أمضى فيها طفولته، لم يخمد ارتباطه ووفاؤه للوطن، بل إنّ هذا الوفاء تصاعد مع مرور الزمن. والتزاماً بهذا الوفاء توجّه بداية إلى ساحة القيادة، ومن ثم توجّه إلى جبال كردستان.

إنّنا باسم الشبيبة الكرد في لبنان نستذكر بإجلال نضال الرفيق قاسم، ونجدّد العهد بالوفاء لهذا النضال. يجب أن يكون معلوماً أنّنا نحن الشباب الكردستانيون في كل مكان في العالم سوف نواصل تصعيد النضال على نهج الشهداء حتى دحر جميع هجمات الأعداء وهجمات الحرب الخاصة. ولن نستكين للخيانة والاحتلال وجميع الصعوبات والعوائق الأخرى التي تعيق الوحدة الوطنية".

واختتم البيان بترديد الشبيبة الشعارات التي تمجّد شهداء حرية كردستان وتحيّي نضال القائد أوجلان.

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ANHA