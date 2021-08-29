​​​​​​​حركة الشبيبة لإقليم عفرين تتظاهر تنديداً بالهجمات الاحتلالية على مناطق الدفاع المشروع

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعتي عفرين والشهباء مظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على شمال شرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع.

وبدأت المظاهرة من مدخل بلدة فافين في مقاطعة الشهباء وجابت شوارعها، ردد خلالها المتظاهرون شعارات تندد بهجمات المحتلين، حاملين اعلام حركة الشبيبة الثورية السورية.

وتوقفت المظاهرة في مزار شهداء مجزرتي تل رفعت وآقيبة في بلدة فافين.

بعدها وقف الحضور دقيقة صمت ومن ثم ألقي بيان من قبل عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة عفرين أحمد حسن، وجاء في نص البيان:

"على تراب كردستان تُمارس سياسات الانحلال، القتل، الإبادة على الشعب الكردي، ومنذ فترة رُكزِت الهجمات على مناطق الدفاع المشروع خاصة على تل مام راشو من قبل جيش الاحتلال التركي في محاولة منه لإبادة الحركة، ولكن ترسانة العدو تبقى عاجزة أمام مقاومة الكريلا".

وأضاف: "وضمن الدفاع المشروع ردت قوات الدفاع الشعبي واتحاد المرأة الحرة – ستار، وهذا ما يبين عدم نفع التكنولوجيا المتطورة التي يستخدمها العدو ضد الكريلا، وهذا درسٌ تاريخي للأعداء في الإدراك باستحالة الانتصار على الكريلا".

"نحن حركة الشبيبة الثورية السورية بروح الحرب الشعبية الثورية نعاهد بالانتقام، النضال، المقاومة ومحاسبة الاحتلال على هجماتها الهمجية، وبروح مقاومة إيمرالي، روح المناضلات زيلان، بريتان وآفستا سنكتب تاريخاً جديداً وسنمحي الفاشية التركية ومرتزقتها، وهذا الانتصار دون شك سيكون بطاقة الشبيبة ونضالهم".

وفي النهاية ردد المتظاهرون شعارات تحيّ مقاومة قوات الدفاع الشعبي.

(آ ر)

ANHA