​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية تنفي مزاعم المرصد السوري لحقوق الإنسان بشأن تجنيد الأطفال

ونشرت حركة الشبيبة الثورية السورية رسالة موجهة إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، لتبيان موقفه من الأنباء التي نشرها المرصد ويتهم فيها الحركة بتجنيد الأطفال في نشاطات عسكرية.

وجاء في نص الرسالة:

"إلى عاملي وإدارة المرصد السوري لحقوق الإنسان

شهدنا في التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري خبراً لا أساس له من الصحة عن حركة الشبيبة الثورية السورية، على موقع المرصد السوري لحقوق الانسان، وفي مضمون الخبر أن حركة الشبيبة الثورية تختطف أطفالاً وشباباً وتقتادهم إلى معسكرات التدريب ومن ثم تجنيدهم، نريدكم أن تعلموا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة."

ونفت حركة الشبيبة الثورية أية علاقة لها بأي من النشاطات التي ذكرها المرصد، وأضافت في رسالتها: "نحن كحركة الشبيبة الثورية السورية، عرفنا المرصد السوري لحقوق الإنسان كمنظمة دولية غير حكومية مستقلة ومحايدة، ومنظمة تدافع عن حقوق الإنسان, ومع ذلك وللأسف، رأينا أن الأمر ليس كذلك، وخاصة بسبب الأخبار التي لا أساس لها من الصحة حول حركة الشبيبة الثورية، ويجب أن يعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن الادعاءات خاصته لا أساس لها من الصحة مالم يتم إثبات هذه الادعاءات ويجب على المرصد العمل بشكل سريع على تصحيح الأخبار التي أدلى بها، وإلا سوف تتضرر موثوقية ومصداقية المرصد بسبب هذه الادعاءات."

وجاء في الرسالة أيضاً: "حركة الشبيبة الثورية هي تنظيم اجتماعي وثقافي أيضاً، ننظّم أنفسنا في كافة أرجاء مناطق شمال وشرق سوريا، ونملك مراكز رسمية في الكثير من المناطق، الشباب الذين يشاركون بعملنا ونشاطاتنا، ينضمون للعمل والنشاطات التنظيمية والسياسية والثقافية والاقتصادية والرياضية، ويقومون بهذا العمل في مدنهم والأماكن التي يعيشون بها، أما عن الادعاءات حول وجود معسكرات عسكرية، وأننا نحتجز في هذه المعسكرات شباباً رغماً عن إرادتهم وعائلاتهم، فهي ليست صحيحة ابداً".

ودعت الحركة المرصد السوري لزيارة مراكزها ومتابعة طبيعة نشاطاتها على أرض الواقع في مناطق شمال وشرق سوريا، كما طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن هذه الادعاءات وتوضيحها.

(ك)

ANHA