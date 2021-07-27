​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية السورية تنظم مسيرة دعماً لمقاومة الكريلا   

توافد اليوم العشرات من أهالي مدنية قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية إلى دوار الخليج للمشاركة في المسيرة المنددة بهجمات دولة الاحتلال التركي وهجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع.

وردد المشاركون خلال المسيرة التي نظمت من قبل الشبيبة الثورية السورية شعارات تحيي مقاومة قوات الكريلا وشعارات "لا للاحتلال التركي ولا للخيانة"، ورفعوا لافتات تحت شعار "انضموا إلى معركة الحرية " وسط حمل المشاركين للمشاعل وأعلام حركة الشبيبة الثورية.

ولدى وصول المشاركين إلى دوار الكورنيش، وقفوا هناك وألقيت كلمة من قبل الناطق باسم الشبيبة الثورية السورية باهوز هركول والذي أكد دعمهم ومساندتهم لمقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي، مندداً "بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني" ومشاركته في الهجوم على قوات الدفاع الشعبي.

وأشار في حديثه أن الاحتلال التركي يهدف من خلال هجماته إلى تدمير كافة مكتسبات الشعب الكردي، وضرب ما تحقق من إنجازات في روج آفا وشمال شرق سوريا.

واختتمت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

(اس/ل)

ANHA