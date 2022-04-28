​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية السورية تندد عبر مظاهرة بهجمات الإبادة والخيانة

خرج العشرات من حركة الشبيبة الثورية السورية حوالي الساعة 23:00 من مساء أمس الأربعاء، بمظاهرة منددة بهجوم الإبادة المشترك من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي على مناطق الدفاع المشروع، ودعماً لقوات الدفاع الشعبي، جابت شوارع مدينة الحسكة الرئيسة.

انطلقت المظاهرة من دوار الحمامة في حي تل حجر وجابت الشارع العام في حي المفتي، واتجهت صوب دوار الشهيد سرحد، رفع فيها المتظاهرون أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، وصور القائد عبد الله أوجلان.

ورددوا الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني، من قبيل: "لا لخيانة PDK"، و "ليسقط الخونة"، و "لتحيا الأخوة"، و "لتحيا مقاومة الجبال".

تحولت المظاهرة إلى وقفة احتجاجية لدى وصولها إلى دوار الشهيد سرحد، وهناك بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتتخللها كلمة، ألقاها عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، محمد مسطو، ندد في مستهلها بهجمات الإبادة المشتركة التي تشنها دولة الاحتلال التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا.

وأكد مسطو أن تزامن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، وشمال وشرق سوريا، يوضح أهداف دولة الاحتلال التركي الرامية إلى استغلال الظروف الدولية، والحروب الدائرة لتوسيع رقعة احتلالها، وقال: "غاية دولة الاحتلال التركي استعادة أمجاد دولتها العثمانية".

كما تطرق إلى المقاومة البطولية، التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في وجه الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال على مناطق الدفاع الشعبي (الكريلا)، وأفاد بالقول: "على الرغم من كل ما تملكه تركيا من تكنولوجيا عسكرية متطورة، إلا أنها غير قادرة على التقدم في مناطق الدفاع المشروع، حسب ما نرصده، وهذا يعني أن هناك مقاومة مبنية على الإرادة تمكنت من إفشال الهجمات المستمرة، فالكريلا هي كرامتنا وعزتنا".

وأعرب مسطو في ختام كلمته عن تضامن حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا مع قوات الدفاع الشعبي، ضد هجمات الإبادة والخيانة التي تتعرض لها في باشور كردستان.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي القائد أوجلان، ومقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي: "لتحيا الكريلا"، و "ليحيا القائد أبو"، و "لا حياة دون القائد".

(أم)

ANHA