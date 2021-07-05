​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية السورية تعلن عن البدء بالتحضيرات لمؤتمرها الثالث

أعلنت الحركة حركة الشبيبة الثورية السورية عبر بيان بدء تحضيراتها للمؤتمر الثالث على مستوى شمال وشرق سوريا والذي سينقد في الـ14 من شهر تموز الجاري تحت شعار “بروح الشبيبة سننظم الحرب الشعبية الثورية، ونضمن الثورة الثقافية”.

هذا وقرئ البيان صباح اليوم، أمام مركز حركة الشبيبة الثورية والمرأة الشابة في قامشلو، من قبل الإدارية في الحركة نوروز حاج علي، وجاء البيان الذي قرئ باللغة الكردية كالتالي:

“كما هو معلوم، في الأونة الأخيرة، نشن دولةالإحتلال التركية الفاشية هجمات على جبال كردستان، وبشكل وحشي، تريد دولة الاحتلال التركية تنفيذ مخططاتها القذرة في المنطقة. في ومواجهة هذا، يسطر مقاتلو ومقاتلات الكريلا أروع الملاحم البطولية ضمن إطار حملتي “صقور زاغروس” و “معركة الخابور” التي أطلقوها تصدياً للاحتلال، وفي ظل أصعب الظروف والشروط، يلحق الكريلا ضربات موجعة بالاحتلال.

في ظل مرحلة كهذه، وبروح وإرادة حملتي “صقور زاغروس” و “معركة الخابور”، نحن كحركة الشبيبة الثورية السورية، نبدأ بالتحضيرات لمؤتمرنا الثالث . يهدف مؤتمرنا الثالث، كحركة شبابية منضوية تحت مظلة الأمة الديمقراطية والتي تأخذ من ديناميكية الشبيبة والطليعة أساساً لها، للتنظيم للحرب الشعبية الثورية، وقيادة الثورة الثقافية. ومن أجل بناء حياة مشتركة وحماية الأرض المحررة، نؤكد هذا لكافة شعوب المنطقة.

شدد البيان في ختامه على ضرورة مشاركة كافة الشبيبة الثورية والوطنية والمتحلية بالكرامة في المؤتمر.

(آ)

ANHA