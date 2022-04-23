​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية السورية تعلن النفير العام ضد الإبادة والخيانة

لمساندة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، أعلنت حركة الشبيبة الثورية السورية، صباح اليوم، النفير العام، عبر بيان أدلت به في مدينة الحسكة، بحضور العشرات من أعضاء الحركة، وعضوات اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة.

قرئ البيان من أمام مديرية المياه في دوار النسر، وسط مدينة الحسكة، من قبل عضو منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية، جان فورين.

وأشار إلى أن القوى الإمبريالية والدولية والمعادية تستمر في مؤامرتها وهجماتها على شعوب كردستان، بهدف تصفية شعوبها والقضاء على المكتسبات التي حققوها، والقضاء على حركة حرية كردستان منذ تأسيسها.

مؤكداً على أن دولة الاحتلال التركي هي عدو رئيس لحركة الحرية، وأن أهدافها احتلالية لأراضي كردستان، بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البرزاني خاصةً، الذي يخون دماء الشهداء بشكل علني.

البيان نوه إلى أن جيش الاحتلال التركي بمشاركة عائلة البرزاني، يشن منذ في الـ 17من الشهر الجاري، هجماته على مقاتلي الدفاع الشعبي (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع بكافة الأساليب والأسلحة العسكرية المتطورة، ضد الذين سطروا مقاومة وملاحم بطولية في مناطق الدفاع المشروع خلال الأعوام التي مضت في وجه جيش الاحتلال التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

واعتبرت حركة الشبيبة الثورية السورية في بيانها أن قوات الدفاع الشعبي هم مقاتلي الحرية وضمان بقاء ووجود شعوب كردستان وانتصارها، مؤكدين أن حماية كردستان ليست مسؤولية هذه القوات فحسب، وإنما يقع على عاتق الجميع، ووجوب التحرك على مختلف الصعد، والدخول في فعاليات ونشاطات ضد هذه الهجوم.

وأعلنت حركة الشبيبة الثورية عبر بيانها النفير العام تحت شعار "سنحقق حرية القائد أوجلان جسدياً، انضموا إلى معركة الحرية"، لحماية كردستان، ولتحمل مسؤولياتهم الثورية لتحرير الأراضي الكردستانية من دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

(بـ ر/ أم)

ANHA