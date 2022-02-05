​​​​​​​حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات تعقد اجتماعها السنوي

وعقدت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، اجتماعها السنوي في مدينة كوباني بحضور المئات من الأعضاء والإداريين في الحركة.

وجاء الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الشبيبة الثورية من بلدات وقرى الإقليم، تحت شعار "النصر عهدنا، المقاومة ثقافتنا، والانتقام قرارنا".

وعُلِّقت في قاعة الاجتماع يافطات كتب عليها "الاعتداء على الشبيبة اعتداء على سكان المنطقة بأسرها"، "بالشباب الصقور نحو انتصار زاغروس".

بدأ الاجتماع الذي حضره 180 عضو/ـة، بقراءة التقرير السنوي لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات؛ والذي تضمن الوضع السياسي في المنطقة، إلى جانب الوضع التنظيمي للشبيبة والأعمال المنجزة خلال عام.

وعرض خلال الاجتماع سنفزيون تضمن تقييمات القائد أوجلان حول الشبيبة في ظل المرحلة الراهنة.

وفتح باب النقاش أمام عشرات الأعضاء للحديث عن النواقص التي ظهرت في عمل الشبيبة خلال عام، بالإضافة إلى اقتراحات للعام الجديد، حيث شهدت النقاشات آراءً مختلفة أبرزها أن الشباب عماد المجتمع وأساسه، ومن الضروري المساهمة في الخدمات العامة في المدن والبلدات والقرى طوعاً.

إلى جانب العمل على إفشال المخططات المعادية للمنطقة والتي تستهدف الشبيبة والثورة في روج آفا، من خلال العمل الجاد والتواصل أكثر وبفعالية مع أطياف الشعب.

كما اعتبر المشاركون من خلال آرائهم أن الاجتماع السنوي للشبيبة في مدينة كوباني رسالة واضحة للأطراف التي تستهدف العماد الرئيس للثورة.

(ز س/ج)