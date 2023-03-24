​​​​​​​حركة النجباء تدعو العراقيين لمقاومة الاعتداءات التركية

تحدث مدير مكتب حركة النجباء في الموصل، جاسم الموسوي، لوكالة روج نيوز، عن صمت الحكومة العراقية تجاه الهجمات والاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية.

وقال الموسوي: "ما يتعرض له قضاء شنكال وأهله من استهدافات تركية، يعتبر انتهاكاً للسيادة العراقية، واستهداف لمكونات العراق، بالإضافة إلى أنه استهداف سافر وتعدٍ واضح وصريح على العراق".

وأكد الموسوي أنه "علينا أن نكون أكثر جرأة وأكثر تصدياً لهذه العمليات، وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها تجاه هذه الانتهاكات".

وتابع جاسم الموسوي إن "مهمة الحكومة العراقية ومهمة كافة القوات بكل صنوفها، في مقدمتها الحشد الشعبي، المحافظة والدفاع عن الحدود العراق أينما كانت وأينما وجدت".

(م ش)