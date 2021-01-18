​​​​​​​حركة المرأة الشيوعية الثورية: القوى الإمبريالية تدعم الهجمات التركية – تم التحديث

استنكرت حركة المرأة الشيوعية الثورية في مقاطعة الحسكة، وكوباني في بيان إلى الرأي العام أصدرته اليوم، الاحتلال التركي للأراضي السورية وجرائمها المتواصلة في المناطق المحتلة.

في الحسكة قرئ البيان في مخيم سري كانيه، من قبل عضوة حركة المرأة الشيوعية الثورية بارين كونش، حضرته العشرات من عضوات مؤتمر ستار وحركة المرأة الشيوعية الثورية، بالإضافة إلى نساء المخيم.

أما في كوباني فقرئ البين في ساحة المرأة الحرة بحضور العشرات من النساء وعضوات حركة المرأة الشيوعي الثورية في كوباني.

ورفعت المشاركات خلال البيان أعلام حركة المرأة الشيوعية الثورية ولافتات تندد بالجرائم والانتهاكات تركيا بحق النساء في عفرين بالإضافة لحملهن أغصان الزيتون، وقرأت العضوة في الحركة الشيوعية الثورية نشتمان إبراهيم البيان باللغة الكردية.

وجاء في البيان "تتواصل الاعتداءات التركية على نساء عفرين، سري كانيه وكري سبي وكافة المناطق المحتلة، فلا يوجد يوم ولا نسمع فيه خبر خطف، قتل، تحرش واغتصاب النساء".

وأوضح البيان، أن الاحتلال التركي "وعبر استهدافه للنساء يحاول القضاء على الإدارة المعلنة في المنطقة، وأضافت "عفرين كانت مكاناً للثورة النسائية، ومنذ احتلالها عام 2018 تركيا لا تزال تحاول القضاء على نظامنا ومكاسب المرأة".

وتابع البيان "يستمر دعم القوى الإمبريالية ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والدولة التركية لهذه الهجمات، ولا تتوفر أي معلومات عن عدد المختطفات من قبل العصابات باسم الزواج والاستعباد، بالإضافة إلى مئات النساء المغتصبات".

ولفت البيان إلى الجرائم المرتكبة في المناطق المحتلة "كانت سري كانيه مثالاً للأخوة بكافة مكوناتها يعيشون مع بعضهم البعض، من كرد، عرب، سريان، شيشان، شركس، أشور وإيزيديين وغيرهم من المكونات، ولكن بعد احتلالها أصبحت مليئة بالوحشية والظلم والقمع".

وأضاف البيان " الأعمال الوحشية بحق الإيزيديات ستبقى محفورة في ذاكرتهم وقلوبهم"، وقالت "سوف ننتقم ولن ننسى جميع تلك الانتهاكات".

وشدد البيان، أن هجمات الاحتلال التركي على عين عيسى تعني هجمات جديدة على النساء، "الواجب علينا قطع الطريق أمامها لاحتلال مناطق جديد، ويجب توسيع مقاومة المرأة".

وجاء في نهاية البيان "نحن النساء سنقاتل مع شعوبنا، وننتقم، سنوقف الهجمات ضد ثورتنا النسائية ونوحد الكفاح".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة النساء، وتندد بالجرائم في المناطق المحتلة.

(كروب/هـ ن)

ANHA