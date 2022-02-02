​​​​​​​حركة المرأة الكردية في أوروبا تدعو لتصعيد النضال المشترك ضد هجمات الاحتلال التركي

أصدرت حركة المرأة الكردية في أوروبا، بياناً، بخصوص الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي على قضاء شنكال ومخيم مخمور في باشور، وموقعاً قرب قرية تقل بقل في ريف ديرك في شمال وشرق سوريا، مساء أمس الثلاثاء.

قالت الحركة في بيانها "معاً لإيقاف هذه الهجمات الوحشية التي تهدف إلى إبادة شعبنا الكردستاني في القرن الحادي والعشرين".

ودعت حركة المرأة الكردية في أوروبا، المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ موقف جاد من هجمات دولة الاحتلال التركي.

كما طالبت الحركة المنظمات الدولية بالخروج عن صمتها حيال هجمات الدولة التركية الفاشية، و"اتخاذ خطوات ملموسة"، مشيرة إلى أنه "ينبغي ألا ننسى هجمات الاحتلال التركي وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأن المؤسسات الدولية هي المسؤولة عن عواقب هذه الهجمات".

حركة المرأة الكردية في أوروبا، في بيانها دعت "جميع أبناء شعبنا الكردستاني، وخاصة النساء، وأصدقاءنا إلى الوقوف ضد الفاشية، وتصعيد النضال المشترك"، وقالت: "لنوقف الحرب في كردستان بتضامن دولي، جاء يوم معاقبة الفاشية التركية".

(ي م)