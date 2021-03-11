​​​​​​​حركة المرأة الكردية في أوروبا تدعو إلى حماية مكتسبات وإرادة شنكال

وجاء ذلك خلال بيان كتابي أصدرته حركة المرأة الكردية في أوروبا إلى الرأي العام.

واستذكرت الحركة في بيانها الفرمانات السابقة التي تعرض لها الإيزيديون، والفرمان الـ 74 الذي ارتكبه داعش والهجمات الحالية على شنكال، وقالت "هجمات اليوم والسابقة كان هدفها الإدارة الذاتية لشنكال، الاتفاق الذي جرى بين بغداد وهولير في الأشهر الماضية كان خلفه الدولة التركية، والقوى الدولية أيضًا.

وأشارت إلى أن الإدارة الذاتية في شنكال التي تأسست بتضحيات كبيرة لم يتم الاعتراف بها، وطالبوا بخروج قوات آساييش إيزيدخان من شنكال، وهذا ما يفتح الباب أمام احتلالات جديدة.

ودعت الحركة الحكومة العراقية والقوى السياسية في إقليم كردستان والقوى الدولية إلى الاعتراف بإرادة شنكال، والاستجابة لدعوة إدارة شنكال للحوار.

وقالت "حان الوقت للدفاع عن شنكال"، كما ندعو الرأي العام الديمقراطي والحركات النسائية إلى حماية إرادة شنكال".

(س و)