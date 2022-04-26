​​​​​​​حركة المرأة الكردية - أوروبا تناشد النساء والكردستانيين للتظاهر ضد الاحتلال التركي

أصدرت حركة المرأة الكردية - أوروبا (TJK-E) بياناً كتابياً، بشأن هجمات الإبادة المشتركة لدولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان، وذلك نقلاً عن وكالة فرات للأنباء.

حركة المرأة الكردية - أوروبا، وعبر بيانها دعت الكردستانيين للنزول الى الساحات والتظاهر ضد هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

"هجومٌ على ثورة المرأة"

وقالت (TJK-E) في بيانها "من أجل البلاد"، إن حرب الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) والدولة العراقية من أجل احتلال كردستان مستمرة في إطار تفاهم مشترك. وأضافت: "هذا الهجوم يستهدف شعوب الشرق الأوسط وآمالهم في الحرية وثورة المرأة".

"سنرمي بالاحتلال ومعاونيه إلى مزبلة التاريخ"

وأشارت حركة (TJK-E) إلى ديكتاتورية حزب العدالة والتنمية وأردوغان بسياساتهما العثمانية الجديدة التي تسعى لاحتلال روج آفا وشنكال وتدمير فدرالية الشعب الكردي في المنطقة. موضحة أن هذا الهجوم هو عملية لإعادة احتلال كردستان، "لكن هذه الهجمات الفاشية سيصدها شعبنا، مثلما كان هناك قدر كبير من المقاومة ضد مرتزقة داعش، ستكون هناك نفس المقاومة ضد دكتاتورية حزب العدالة والتنمية وأردوغان. ستُهزم الدولة التركية الفاشية المجرمة، وسيُلقى بها مع معاونيها إلى مزبلة التاريخ"

وتابع البيان: "لقد شهد العالم كله النضال التاريخي للشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني (PKK) في شنكال ضد تنظيم داعش الإرهابي المدعوم من الدولة التركية الفاشية، حيث تواصل سياساتها العدائية ضد الشعب الكردي في كل مكان.

لذلك، الشعب الكردي والنساء الكرديات لن يصمتوا تجاه هجمات الاحتلال التركي الفاشي. فبينما يخوض مقاتلو الكريلا وشعبنا في كردستان كفاحاً كبيراً، سيخرج الكردستانيون في أوروبا إلى الشوارع ضد الاحتلال، من أجل بناء مستقبل حر".

"سنجعل كل مكان ساحة للنضال والمقاومة"

واختتم بيان (TJK-E) برفض هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وناشد النساء في أوروبا وكردستان للخروج إلى الساحات، من أجل من شنكال، وقال: "لنجعل من كل مكان ساحات للدفاع عن كردستان، علينا الوقوف ضد سياسات الإبادة الجماعية للدولة التركية، ونحمي إرادتنا وكرامتنا، ونصعد النضال بالخروج إلى الشوارع".

(ي م)