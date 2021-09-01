​​​​​​​حركة المرأة الحرة: الحياة الحرة ستتحقق من خلال قوتنا المنظمة

ويصادف الأول من أيلول/ سبتمبر يوم العالمي للسلام، وبهذه المناسبة أصدرت حركة المرأة الحرة بيانًا إلى الرأي العام.

جاء في نصه: "الحرب ليست مجرد دماء. الحرب تقتل الهوية. في الحرب تحترق الطبيعة. الحرب تترك أطفالًا جياعًا. الحرب تقتل النساء، ويتم تهميش عملهن، إذا كانت الأسلحة في يد الدولة والرجل صاحب السيادة، وهكذا؛ فإن أقوى صرخة ضد العزلة والحرب والعنصرية والتمييز على أساس الجنس مخفية في رغبة المرأة من أجل السلام. نحن النساء نعتبر أكبر ضحايا الحرب، مع مسؤولية تنظيم أكبر مقاومة ونضال في الساحات اليوم".

وأكد البيان أن السلام ممكن "نحن نعلم أن رغبتنا في حياة حرة ستتحقق من خلال قوتنا المنظمة وستظهر في هويتنا من خلال بناء سلام كريم، يحيا السلام، المرأة حياة وحرية".

(س و)