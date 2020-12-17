بمناسبة حلول عيد "إيزي" الخاص بالمجتمع الإيزيدي، نظمت حركة المجتمع الديمقراطي في كوباني فعالية في مزار الشهداء شارك فيها العشرات من أعضاء وعضوات الحركة في مقاطعة كوباني، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، ثمّ أشعلت الشّموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة.

تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسّو قال فيها: "هذا اليوم هو يوم عظيم يجب الاحتفال به؛ لهذا نحتفل به بداية مع الشّهداء الذين ضحّوا بالغالي والنّفيس في سبيل حرّية الشّعب الكرديّ وعموم شعوب المنطقة".

وأشار حسّو في كلمته: " الشّعب الإيزيديّ عانى الويلات على يد مرتزقة داعش، وآن الأوان ليدير نفسه بنفسه، ويعيش بحرّية في ظلّ الإدارة الذاتية التي أسّسها أبناؤه، ويجب على الشّعب الكردي كافّة الوقوف مع الشّعب الإيزيدي في هذه الفترة والتي يتمّ فيها حبك المؤامرات والاتفاقات ضد إدارة شنكال".

كما قدّم حسّو أثناء كلمته التّعازي بوفاة "مام بشير" الذي توفّي يوم الـ 14 من الشّهر الجاري، قائلاً: "بأنّه كافح وعمل لأجل الشّعب الإيزيديّ إلى حين استشهاده".

(م-ع/إ)

ANHA