​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي: لنجعل نوروز 2022 مرحلة لحرية جميع المعتقلين السياسيين والمناطق المحتلة

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بيانا كتابيا بمناسبة حلول نوروز 2022، وقالت فيه:

"بروح انتصار مقاومة مطرقة الشعوب نتقدم بالتهنئة بمناسبة قدوم عيد نوروز هذا العام لعموم شعبنا الكردستاني و لجميع شعوب ميزوبوتاميا ولكل مكونات المنطقة وكل عوائل الشهداء الحرية ولجميع المعتقلين السياسيين والمقاتلين على جبهات الشرف والكرامة وحدات وقوات (QSD -YPG -YPj)

يحتفل شعبنا الكردي وعموم شعوب المنطقة هذا العام بالخمسينية الذهبية المظفرة لنوروز القائد عبدالله اوجلان في مرحلة تتجه فيه إرادة الشعوب نحو التتويج بالانتصار النهائي بفضل التضحيات و المقاومة التي أبداها شعبنا من الجبال إلى السجون ومن المدن الى الساحات في عموم كردستان والعالم ضد الظلم وطغيان المحتلين.

نوروز يعتبر يوماً جديداً وعيدا من أقدم وأعرق الأعياد الوطنية الثابتة على مر التاريخ له ميراث تاريخي طويل من المقاومة والكفاح ويعبر عن حقيقة تكاتف ووحدة جميع الثقافات المجتمعية في ميزوبوتاميا ضد أعتى الدكتاتوريات وظالمي ذلك العصر محاولين إبادة الشعوب وطمس هوياتهم وإنكار ثقافتهم ولكن الإرادة المجتمعية انتصرت.

رمزية شعلة النار المقدسة لدى كافة شعوب ميزوبوتاميا التي ترمز إلى الانتصار الحقيقي لإرادة المجتمعات الحرة وهذه الشعلة مازالت موقدة إلى عصرنا الراهن لأنها أنارت طريق الحرية والعدالة الاجتماعية وأصبحت قيمة من القيم الأخلاقية والوطنية وولادة ثقافة جديدة، هي ثقافة المقاومة هي الحياة التي تنهي الظلم والعبودية وتدحر الاحتلال.

وبروح نوروز 2022 وتزامنا مع حملة "المرحلة مرحلة الحرية لنجعل نوروز هذا العام نوروزا لحرية القائد آبو وجميع المعتقلين السياسيين" وحرية ارادة الشعوب في شمال وشرق سوريا وتحرير كل مناطق المحتلة عفرين وسري كانية وكرسبي وباقي المناطق من الاحتلال التركي ومرتزقتها.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نهنئكم ثانية بهذا النوروز الجديد وكلنا ثقة بأبناء شعبنا الكردستاني في كل مكان وكل شعوب المنطقة للانضمام والمشاركة باحتفالات نوروز هذا العام بمسؤولية كبيرة وبكبرياء وعظمة انتصارات وإنجازات مقاومة مطرقة الشعوب".

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ANHA