​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي تهنئ السوريين بعيد الفطر

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً بمناسبة عيد الفطر الذي يحل يوم غد الاثنين.

وجاء في نص البيان:"

"مع حلول عيد الفطر السعيد، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لمكونات المجتمع السوري عامة والمجتمع الإسلامي خاصة. كما نهنئ جميع عوائل الشهداء والرفاق الجرحى وكل مقاتلي الحرية على جبهات الشرف والكرامة.

للأعياد والمناسبات الدينية ثقافة أخلاقية، وهي ذات جوهر كبير من المعاني والقيم الإنسانية التي تتحلى بها المجتمعات المؤمنة من حيث العدالة والمساواة بين الجميع دون إقصاء.

آملين أن تكون هذه المناسبة وسيلة لحل كل المشاكل بالطرق السلمية والتسامح؛ للوصول إلى السلام والوئام والاستقرار والأمان، في المنطقة.

دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يوظفون المناسبات والأعياد لخدمة مآربهم السياسية، دون احترام لأخلاقيات وقيم هذه الأعياد. ولا تعير أي اهتمام لها؛ بل يحولونها إلى جحيم فوق رؤوس المجتمعات ويمارسون أبشع السياسات الاحتلالية ويتبعون سياسة الأرض المحروقة والقصف الوحشي، من خلال غارات جوية وعبر طائرات مسيّرة على مدار أربع وعشرين ساعة، والتي تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية والطبيعة وكل الكائنات الحية، وتنتهك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية، فقط من أجل تمرير سياساتهم الشوفينية القذرة على حساب المجتمعات الإسلامية.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM نجدد مباركتنا ثانية بهذه المناسبة، ونؤكد أننا على ثقة التامة بأن يحل السلام والوئام في عموم سوريا. سنناضل من أجل تأمين عودة آمنة لجميع النازحين السوريين إلى ديارهم لتعود بهجة الأفراح والسرور إلى عموم أطفالنا ومجتمعاتنا".

(م)

ANHA