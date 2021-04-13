​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي تبارك الأربعاء الأحمر على الإيزيديين

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الأربعاء الأحمر، وجاء فيه:

"بمناسبة عيد الأربعاء الأحمر Çarşema Sor، يوم رأس السنة الكردية حسب ميثولوجيا الإيزيديين، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا الكردي عامة و الإيزيديين خاصة، وكل شعوب المنطقة.

إن عيد الأربعاء الأحمر أو عيد رأس السنة للكرد الإيزيديين، له معاني عظيمة ومقدسة دينياً ووطنياً، خاصة الاحتفال به في شهر نيسان الذي يعتبر من أقدس أشهر السنة، والذي يعتبر بداية تشكل حياة جميع الكائنات الحية وانبعاث الحياة وتجددها فيه، وهذا بحد ذاته يعني الاستمرار بأسس وفلسفة حياة طبيعية جديدة، وكخطوة أولى لتحافظ على القيم العليا للإنسان وأخلاقياته، وأصبحت فيما بعد قانوناً للحياة التشاركية دون تمييز في منطقة ميزوبوتاميا.

إن جوهر الأربعاء الأحمر يمثل الاحترام المتبادل والقبول بالآخر على مبدأ المساواة والعدالة والقيم الجوهرية للسلم والعيش المشترك بين جميع مكونات منطقة ميزوبوتاميا بسلام ووئام كما في كردستان وحال تجربة شمال وشرق سوريا .

الأعياد هي ثقافة الآمال لأنها مبنية على أسس ومعايير خلاقة تطمح لحياة حرة وإنهاء الظلم في المجتمعات. وشعب كردستان وشعوب المنطقة كافة سيحققون طموحاتهم وآمالهم في العيش بكرامة وإرادة حرة، وستكتمل فرحتنا بهذه المناسبة العظيمة، مع حرية القائد عبد الله أوجلان.

فلنجعل من هذه المناسبة السلمية عيداً لمد جسور الأخوة بين المكونات، ودعم إرادة المجتمع الإيزيدي المتمثلة بالإدارة الذاتية في شنكال ضمن دستور عراقي فدرالي، والذي يعتبر الحل الأنسب للحد من المخططات والفرمانات بحق هذا الشعب.

إننا في حركة المجتمع الديمقراطي TEV- DEM وبهذه المناسبة نهنئ شعوب المنطقة كافة وبكل أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وفي مقدمتهم الكرد الإيزيديين ونبارك لهم هذا العيد التاريخي الأصيل، وندعو جميع قوى السلام العالمية وجميع شعوب المنطقة للتكاتف وفق حقيقة ومبادئ العيش المشترك وأخوة الشعوب ووحدة المصير.

لنعيش كل أعيادنا الدينية والقومية والوطنية على قاعدة و مبادئ وفلسفة الأمة الديمقراطية".

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ANHA