​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي تعزي الكرد بوفاة الشخصية الوطنية رشيد حنان

وجاء في نص البرقية: "وفاة الشخصية الوطنية رشيد حنان رشيد المعروف ب (رشيد متينا) وبهذا الرحيل لقد فقد شعبنا الكردي قامة من قاماته الوطنية الحافلة بالنضال والكفاح على نهج وفلسفة القائد (آبو).

وهو شخصية وطنية واجتماعية معروفة في منطقة عفرين وحلب كما يعتبر من أوائل الشخصيات الوطنية الذين تعرفوا على حركة حرية كردستان والقائد عبدالله اوجلان منذ بداية الثمانينات القرن الماضي، وناضل بين صفوف الشعب بروح المسؤولية الكبيرة وكان شخصية مؤثرة بين الأوساط المجتمعية وهو والد الشهيد يشار، كما يُعرف بين أهالي المنطقة بمواقفه الوطنية، بالإضافة إلى دوره البارز في حل القضايا الاجتماعية.

نحن حركة المجتمع الديمقراطي نتقدم بأحر التعازي لشعبنا ولذويه ونتمنى الصبر والسلوان لهم.

(ف)

ANHA