أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات بياناً؛ للتنديد بهجوم دولة الاحتلال التركي يوم أمس، على مدينة كوباني والذي أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية، أكرم أوستك، وقرئ البيان في ساحة الشهيد عكيد، وسط مدينة كوباني باللغة الكردية من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، أوصمان خلف، جاء فيه:

"نندد بالهجوم الوحشي الذي تعرضت له مدينة كوباني، ونعتبره مجزرة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لدولة الاحتلال التركي".

وأشار البيان إلى أن "دولة الاحتلال تستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الأوكرانية لارتكاب المجازر بحق شعوب شمال وشرق سوريا، مؤكداً أنها تنتهك اتفاقية وقف إطلاق النار في المنطقة بشكل يومي".

ووجهت حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات في ختام بيانها رسالة للعالم وكل الباحثين عن السلام، أن يساهموا في وقف الهجمات على شمال وشرق سوريا.

هذا واستهدفت دولة الاحتلال التركي، يوم أمس الأربعاء، بطائرة مسيّرة موقعين في مدينة كوباني، الأول كان على طريق حلب جنوب المدينة والثاني في مركز المدينة، واستشهد على إثره الشخصية الوطنية من أهالي باكور، أكرم أوستك بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل وممتلكات المواطنين.

(ن ك/ د)

ANHA