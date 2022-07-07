​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم عفرين تدعو السوريين لوقفة موحدة ضد الاحتلال التركي

تجمّع العشرات من أعضاء حركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين في مخيم سردم التابع لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، وهم حاملون صور شهداء مجزرتي تل رفعت وأقيبة، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، للإدلاء بالبيان.

قرأ عضو الحركة، نوري محمد، البيان باللغة العربية، أما باللغة الكردية فقرأته عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، رونافا مصطفى.

جاء في نص البيان: "بعد أن تدخلت تركيا في الثورة السورية وحوّلت مسارها من ثورة سلمية إلى مسلحة لخدمة أجنداتها في سوريا والشرق الأوسط والعالم واستغلت التناقضات الدولية بين الاتحاد الروسي وأميركا واحتلت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية وكانت عفرين ضحية تلك التناقضات، وبعد تشريد وتهجير أهالي عفرين قسراً إلى مناطق الشهباء ومنذ أربعة سنوات والقصف الهمجي والعشوائي على مهجري عفرين وأهالي المنطقة لم تتوقف ولم تكتفِ تركيا ومرتزقتها بهذا القصف حتى بدأت بالتهديد والوعيد باحتلال مناطق الشهباء لتقترب رويداً رويداً من احتلال مدينة حلب وارتكاب مجازر بحق المهجرين وأهالي مدينتي نبّل والزهراء".

دعا البيان إلى الوقوف ضد أطماع تركيا في الأراضي السورية، وقال: "إننا في حركة المجتمع الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني في مناطق الشهباء، ندعو جميع الشعب السوري وبكافة مكوناته إلى الوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإخواني الذي يهدف إلى إعادة الميثاق الملّي والمجد العثماني القديم".

كما دعا "الحكومة السورية وكافة المنظمات الدولية والحقوقية ومجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة والدول الضامنة للتدخّل الفوري لردع تركيا عن ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب السوري وتهجير أهالي المناطق المستهدفة لتعميق الأزمة السورية وهو الهدف الأساسي للدولة التركية".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة مهجّري عفرين في الشهباء.

(آ ر/ س ر)

ANHA