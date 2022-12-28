انطلقت الفعالية من مركز حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، حيث تنكر عضوان بالزي الفلكلوري الكردي لرجل وامرأة مسنّة، وجابوا أزقة وشوارع مدينة كوباني، وسط تفاعل كبير من الأهالي مع دق الطبل.

وزاروا بعدها مؤسسات الإدارة الذاتية في مدينة كوباني، لخلق جو من السعادة والفرح، وكان مركز مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مقصدهم الأول.

هذا، وستستمر فعالية "البهجة" ثلاثة أيام، يزور خلالها أعضاء حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات نواحي وبلدات مقاطعة كوباني كافة.

ومن المقرر أن تكون وجهتهم غداً، منازل الأهالي في مدينة كوباني، يتمنون خلالها عاماً سعيداً للجميع، ويوزعون الحلوى والهدايا على الأطفال.

وعن هذه الفعالية، قالت الإدارية في حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، روجين حسو "هدفنا من إقامة هذه الفعالية هو إدخال الفرحة إلى قلوب أهلنا وتشجيعهم على إحياء تراثهم في نهاية كل عام، أملنا كبير في أهل المنطقة، ورسالتنا لهم أن يحافظوا على تراثهم وثقافتهم".

(ن ك/د)

ANHA