​​​​​​​حركة الهلال الذهبي تستذكر شهيدات مجزرة باريس

مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى، التي استهدفت المناضلات الثوريات (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان) في 9 كانون الثاني 2013 في العاصمة الفرنسية، باريس، أصدرت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، بياناً كتابياً، وصلت وكالتنا نسخة عنه.

استهل بيان الحركة بالإشارة إلى المجازر التي ترتكب بحق النساء. وأضاف: "ضمن سلسلة المجازر التي تستهدف المدنيين والمناضلات الكرديات، وتزهق أرواحهن بدم بارد، برزت المجزرة التي وقعت 9 كانون الثاني عام 2013، في العاصمة الفرنسية، باريس والتي راحت ضحيتها المناضلات الكرديات، ساكينة وفيدان وليلى. واستمراراً لهذه المجازر اللاإنسانية، تم استهداف مركز أحمد كايا للثقافة مما أدى لاستشهاد المناضلة أفين ورفاقها".

أوضح البيان أن "العقلية القاتلة التي تقودها دولة الاحتلال التركي وشركاؤها من الحكومة الفرنسية، جعلت إبادة النساء والشعب الكردي هدفها الرئيسي بهذه الأفعال، حيث تقود المرأة الكردية مسيرة الحرية والديمقراطية لكافة نساء العالم، لهذا نرى الدولة التركية تحاول استهدافهن أينما كن".

وأضاف إن النظام القاتل والمعادي للإنسانية يريد بأساليبه الوحشية سد الطريق أمام نضال وحرية المرأة، من خلال العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وارتكاب المجازر للقضاء على فلسفة "Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية".

مؤكداً "لا يمكن لأحد أن يسد طريق الحرية مهما قاموا بالاعتقال أو القتل؛ لأننا أصحاب فلسفة ومقاومة وانتصار".

ودانت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، جرائم دولة الاحتلال التركي والدول المتعاونة معها بحق النساء، وأكدت في ختام بيانها مضيها على نهج الشهداء حتى تحقيق النصر، والانتقام لدمائهم الطاهرة من خلال اتخاذ شعار " "Jin, Jiyan, Azadîو "لا حياة بدون القائد".

(ي م)

ANHA