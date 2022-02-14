​​​​​​​حركة الهلال الذهبي تستنكر مؤامرة 15 شباط

وأصدرت حركة الهلال الذهبي بياناً بصدد المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان في ذكراها السنوية الـ 23.

وذكر البيان أن قوى المؤامرة لم تنجح في تحقيق أهدافها من المؤامرة وأن هذه القوى تواصل فرض العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان: "هذه المقاومة تعزز من قوتنا، وتؤكد لنا ضرورة أن نلتزم بنهج القائد".

وأضاف البيان: "في الـ 15 من شباط نفذت مؤامرة دولية ضد القائد عبدالله أوجلان الذي تعتبره شعوب العالم قائداً لها. قائدنا لم يسمح للمؤامرة أن تحقق أهدافها. الدول القومية التي فشلت في تحقيق أهدافها من خلال المؤامرة، تجتمع الآن لفرض العزلة المشددة والتعذيب على القائد الذي لم يستسلم لهم يوماً".

وجاء أيضاً في بيان حركة الهلال الذهبي: "الأفكار التي طرحها القائد ثرية جداً تكفي الشعوب لآلاف الأعوام. إن مقاومة قائدنا تعزز من قوتنا وتؤكد لنا ضرورة أن نلتزم بنهج القائد ونسير وفق توجيهاته".

وتابع البيان: "في الوقت الذي تعرضت فيه إرادة النساء للقمع، فإن النساء اللواتي التزمن بنهج القائد أسسن قوة تضم الملايين من النساء. إننا باسم العاملات في مجال الثقافة نؤكد على مواصلة المسير على نهج قائدنا وسوف نواصل نضالنا في مجال الثقافة والفن من أجل رفع العزلة عن القائد وتحريره. باسم حركة الهلال الذهبي نستنكر المؤامرة الدولية ونقول أنه حان وقت الحرية ونؤكد أننا لن نتوقف عن النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد".

(ك)

ANHA