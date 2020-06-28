​​​​​​​حركة الهلال الذهبي تستعد لفعاليات الأسبوع الفني تزامناً مع استذكار المناضلة زيلان

تتلقى عضوات حركة الهلال الذهبي تدريباتهن الفنية استعداداً لتنظيم أسبوع فني، والذي سيصادف الذكرى السنوية الـ24 لاستشهاد المناضلة زينب كناجي (زيلان).

ويضم الأسبوع الفني فقرات غنائية و مسرحية و وعروض من الرقص، تشارك فيها 8 فرق تابعة لحركة الهلال الذهبي في مقاطعة عفرين.

وسيكون الأسبوع الفني متنقلاً بين مقاطعة الشهباء ومخيمي العصر والمقاومة و ناحية شيروا وذلك تحت شعار" الجنة الأولى على الأرض الهلال الذهبي فلنحييها".

وتنظم هذه الفعالية كل عام، منذ تشكيل حركة الهلال الذهبي، لكن هذا العام ستبدأ الفعالية بإحياء ذكرى استشهاد زينب كناجي (زيلان)، التي استشهدت في 29حزيران/يونيو عام 1996 في مدينة ديرسم شمال كردستان بعد تنفيذ عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي.

الإدارية في حركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين في الشهباء مزكين جولاق تحدثت:" ثلاثة أعوام، ونحن نعرض الأسبوع الفني في مقاطعة الشهباء، لكننا في هذا العام نستذكر الشهيدة زيلان، ونسعى إلى إظهار ثقافتنا وتراثنا أيضاً ".

وتابعت مزكين:" إلى جانب عروضنا الفنية سيتم إحياء عادات وتقاليد نسائنا العفرينيات من الأعمال اليدوية والزخرفة على الكروشيه وصنع السلال بأشكال مختلفة وطحن القمح يدوياً".

وأضافت الإدارية مزكين جولاق أن فعاليتهم ستتم بمشاركة أهالي مقاطعة الشهباء، وعضوات اتحاد المرأة الشابة ومركز الثقافة والفن.

أما الناطقة باسم فرقة الشهيدة برجم شيرين عمر فتطرقت إلى أنهم وعلى الرغم من تهجيرهم من عفرين إلا أنهم يواصلون عرض فعالياتهم في مقاطعة الشهباء لإبراز مقاومتهم؟

(سـ)

ANHA