​​​​​​​حركة الهلال الذهبي تصدر أغنية مصورة لدعم انتفاضة روجهلات وإيران

وأغنية Baraye أغنية باللغة الفارسية وتعني باللغة الكردية (لأجل) أدتها المغنية شرفين حاجبور باللغة الفارسية، وأصبحت بمثابة نشيد انتفاضة روجهلات كردستان وإيران.

واعتقلت المغنية شرفين حاجبور في 19 أيلول 2022 بعد يومين من إطلاق الأغنية وأطلق سراحها في 4 تشرين الأول. وانتشرت الأغنية على مستوى العالم وترجمت إلى العديد من اللغات.

وتتناول كلمات الأغنية موضوع رقصة الحرية في شوارع روجهلات كردستان وإيران خلال الانتفاضات، وتغيير الذهنية الرجعية وتأثير سياسات الدولة الإيرانية على مستقبل الأطفال والطلاب، والضغط الذي يمارس على السجناء. كما تتضمن الأغنية شعار (المرأة، الحياة، الحرية jin, jiyan Azadî).

وتؤدي الأغنية فرقة ستيرا زيرين التابعة لحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، وتتضمن الأغنية المصورة صوراً للاحتجاجات في روجهلات كردستان وإيران.

يذكر أن حركة الهلال الذهبي سبق لها وأن أصدرت أغنية بعنوان (Jîna) دعماً لانتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية jin, jiyan Azadî).

(ك)

ANHA