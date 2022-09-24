​​​​​​​حركة الهلال الذهبي تنظّم مهرجان الطفولة الثالث في مقاطعة الشهباء

تجمّع اليوم، مئات الأطفال من مقاطعتي عفرين والشهباء في صالة ميتان الواقعة في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء لحضور مهرجان الطفولة الثالث الذي تم التحضير له منذ شهرين، من قبل حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين تحت شعار "الحرية تبدأ من الطفولة.. بروح الطفولة سنحرّر القائد آبو".

بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعده الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، شيراز حمو، كلمة هنأت فيها الأطفال، وقالت "نرى في هذا التجمّع الجموح الساعي إلى بناء مستقبل حرّ لهؤلاء الأطفال. المستقبل الذي يسعى العدو إلى تدميره بصواريخه، نحن نبنيه بالثقافة والفن".

وتابعت "ندين هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة واستهداف الأطفال"، مستذكرة شهداء المجازر التي وقعت بحق الأطفال في ناحية تل رفعت، ومؤكّدة أن العدو يستهدف مستقبل المجتمع عبر الأطفال".

ثم انطلقت الفقرات الفنية بمشاركة 13 فرقة للرقص والغناء لأطفال من مقاطعتي عفرين والشهباء، تم تحضيرها وتدريبها من قبل حركة الهلال الذهبي.

وتخلّل المهرجان مسابقات ثقافية وعامة حول عفرين والشهباء.

وانتهى المهرجان بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة والشهداء.

(ل م)

ANHA