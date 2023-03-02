​​​​​​​حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة تفتتح مركزاً في الرقة

شارك في افتتاح مركز الهلال الذهبي اليوم (2 آذار) في شارع "23 شباط" وسط مدينة الرقة، عضوات مجلس إدلب الخضراء وتجمّع نساء زنوبيا وعضوات المؤسسات المدنية في المدينة.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، رحبّت بعده عضوة مركز الهلال الذهبي في الرقة، بتول الأحمد، بالمشاركات.

وقالت بتول: "كان من المفترض أن نفتتح مركزنا الشهر الفائت، لكن الظروف الطبيعية التي مرت بها البلاد؛ أدت إلى إرجاء الافتتاح".

من جهتها، قالت الإدارية في مركز الهلال الذهبي في مدينة الرقة، إيمان العبود: "هذا اليوم المميز جاء نتيجة عمل دؤوب وجهد كبير من الجميع وتحت شعار "بثقافة المرأة يزدهر المجتمع ويرتقي".

وأشارت "بثقافة المرأة وإبداعها تخلق اكتشافات وإنجازات من ناحية العلم والفن، وهي المنتجة الأولى وبذلك تعطي الجمالية بأسلوبها وثقافتها وارتباطها بالحياة بشكل مباشر".

وفي ختام حديثها، قالت إيمان: "تسعى حركة الهلال الذهبي في جميع أنشطتها وفعالياتها للاهتمام بتاريخ المرأة وحمايته وإخراج حقيقتها إلى النور، ويجب علينا أن نناضل بقوة ضد الإبادة وطمس ثقافة الشعوب".

وباسم تجمّع نساء زنوبيا، قالت عضوة هيئة الإدارية للتجمّع، نسرين الحسن "نحيّي نضال المرأة ونحيّي دورها في تحقيق المجتمعية وتطويرها مقتدية بتقييمات وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

قالت نسرين وفي ختام حديثها: "تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة الحياة الحرية"، نحو ثورة المرأة، نهنئ ونبارك افتتاح مركز الهلال الذهبي الذي يعمل على تطوير حضارة المجتمع والمحافظة على ثقافات مكوناتنا وأصالة تراثنا العريق".

واختتمت مراسم الافتتاح بعروض غنائية وتراثية قدمتها فرق الهلال الذهبي.

(أ ع/ ل م)

ANHA