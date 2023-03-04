​​​​​​​حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة تفتتح معرض صور في الرقة

شارك في افتتاح المعرض، اليوم (4 آذار)، عضوات مجلس إدلب الخضراء وعضوات مكتب تجمّع نساء زنوبيا وعضوات من المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تجولت المشاركات في المعرض.

حيث عُرضت الأعمال اليدوية واللوحات التي رسمتها عضوات الهلال الذهبي لثقافة المرأة في الرقة، وبعض الأطعمة والحلويات التي صنعنها.

ثم قُدمت عروض غنائية وتراثية من قبل فرق الهلال الذهبي، ومن المقرر أن يستمر المعرض إلى الساعة الخامسة مساء.

هذا وكانت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، قد افتتحت مركزاً في مدينة الرقة 2 آذار الجاري في شارع "23 شباط" وسط مدينة الرقة.

(أع/ل م)

ANHA