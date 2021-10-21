وجاء ذلك عبر بيان مشترك أصدره عدد من حركات وتنظيمات المرأة في شمال وشرق سوريا، رداً على افتتاح ما تسمى "جمعية تعدد الزوجات" في منطقة اعزاز المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وجاء في نص البيان:

"منذ بدء الحراك السلمي في سوريا شاركت المرأة فيه بقوة وكان لها دور كبير في تحقيق مكتسبات للمرأة السورية التي كانت ضحية للعادات والتقاليد البالية والتهميش والإقصاء من قبل الأنظمة المتعاقبة في سوريا إلا إنها تطورت ودافعت عن نفسها وشكلت كياناً خاصاً بها لتعرف حقوقها المشروعة وتسعى لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة والقيم الأخلاقية

إلا أنها دائماً تتعرض إلى عراقيل ومحاولات لتحجيم وتقليص دورها وحرمانها من حقوقها ، ونرى أن الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة قد تزايدت إلى مستوى خطير من قتل وخطف وتزويج قسري وعنف ولا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة له في ظل ما يسمى بالحكومة المؤقتة التي قامت مؤخراً بفتح جمعية تعدد الزوجات في مدينة اعزاز وما هي إلا انتهاكات لإنسانية المرأة ومصادرة لحقوقها.

إننا كحركات وتنظيمات نسائية في شمال وشرق سوريا التي قاومت أعتى التنظيمات الإرهابية في العالم المتمثلة بداعش ودحرته ، وناضلت من أجل حقوقها المشروعة عبر مؤسسات وحركات نسائية واستطاعت تحقيق إنجازات عظيمة في كافة المجالات ولا سيما إقرار قانون خاص بالمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر فتح جمعية تعدد الزوجات لأنها انتهاك صارخ لكل المبادئ والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والهدف منها كسر إرادة المرأة والقضاء على مسيرة نضالها المستمرة منذ آلاف السنين

معاً من أجل إنهاء معاناة المرأة وبناء مجتمع تسوده المساواة والعدالة".

والحركات والتنظيمات الموقعة على هذا البيان هي كل من:

لجنة فعاليات الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

مجلس المرأة السورية

مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي

مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل

منسقية المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

مؤتمر ستار

الاتحاد النسائي السرياني

مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية

مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي

حركة المرأة الشابة

مركز أبحاث وحماية حقوق المرأة.

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ANHA