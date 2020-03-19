​​​​​​​HRE: مقتل 7 مرتزق في سلسلة عمليات بعفرين

كشفت قوات تحرير عفرين عن نتائج عمليات نفذتها في الـ 16 و18 آذار الحالي، خلال بيان.

وجاء في نص البيان:

"يوم 16 آذار، قامت قواتنا في عفرين بعملية تفخيخ ضد نقطة تفتيش تابعة لمرتزقة الجيش التركي وفي المحصلة جُرح 4 من المرتزقة.

يوم 18 آذار، قامت قواتنا في قلب مدينة عفرين بعملية تفخيخ، كانت المحصلة مقتل 6 من المرتزقة وجرح 15 آخرين.

قامت قواتنا في قرية جلمة التابعة لناحية جندريس بعملية نوعية ضد مرتزقة الجيش التركي، كانت المحصلة مقتل مرتزق وتدمير مركبة لهم.

في المحصلة النهائية للعمليتين اللتين قام بهما مقاتلونا في يومين، قُتل 7مرتزق وجُرح 19 آخرين.

كما لا يزال جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية يقصفون منطقة عفرين والشهباء باستمرار".

(س و)

ANHA