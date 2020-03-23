​​​​​​​HRE  تكشف سجّل مقاتل استُشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجّل مقاتل استُشهد بتاريخ 21 آذار في عفرين.

ونص البيان:

"بتاريخ 21 آذار، وصل رفيقنا شورش عفرين إلى مرتبة الشهادة من خلال مشاركته في المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين.

وُلد الرفيق شورش وتربى في كنف عائلة وطنية في منطقة عفرين، وانضم إلى صفوف قواتنا وشارك في جميع مراحل كفاحنا ضد الاحتلال وسياسات الإبادة حتى الرمق الأخير من حياته التي عاشها بكل كرامة ووقار.

الرفيق شورش آمن بكل وفاء بثورة الشعوب وانعتاقها من الظلم نحو الحرية والديمقراطية، وأبدى وقفة عزّ ضد مختلف أشكال الظلم والرجعية، إلى أن استُشهد وانضم إلى قافلة الخالدين.

سجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: شورش عفرين

الاسم والنسبة: محمد حبيب

اسم الأم: عالية

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين 21 آذار 2020 ، المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

في شخص رفيقنا شورش عفرين نستذكر كافة شهداء الحرية والديمقراطية الأبطال، ونتقدم بالتعازي لذوي الشهيد، وعموم شعبنا".

(س و)