​​​​​​​حرب باردة بين الرياض وأبوظبي من جهة وأنقرة من جهة أخرى

تحدث موقع المونيتور الأمريكي في تقرير له عن المناوشات الإعلامية الأخيرة بين تركيا من جهة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى.

في منتصف نيسان/أبريل، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمنع الوصول إلى وكالات الأنباء التركية الممولة من أنقرة، وفي غضون أسبوع حجبت العديد من وكالات الأنباء السعودية والإماراتية في تركيا، وتعد استراتيجية واحدة بواحدة بين أنقرة والرياض جزءاً من الحرب الباردة بين المملكة العربية السعودية والإمارات مع تركيا منذ عام 2013.

وكانت التوترات بين أنقرة والرياض شديدة، خاصة وأن الرياض اختارت التحالف عن كثب مع سياسات أبوظبي المناهضة للإخوان المسلمين في المنطقة.

فيما يعد دعم أردوغان للإخوان المسلمين هو أصل التوترات، كما تعدّ أنقرة التحالف الإماراتي -السعودي هو الجاني الرئيسي وراء الانقلاب للإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في عام 2013، كما أن أردوغان مقتنع أيضاً بأن الإماراتيين دعموا الانقلاب الفاشل لإسقاطه في يوليو 2016.

لكن هذه ليست القصة الكاملة، على سبيل المثال ، نشر الباحث السعودي الإسلامي عايد القرني، الذي لديه ما يقرب من 20 مليون متابع على التويتر، مقطع فيديو في أواخر شباط / فبراير ينتقد فيه أردوغان، ووصف رجل الدين مراراً أردوغان بأنه "مخادع" وليس مسلماً حقيقياً، وتم تجاهل ادعاءات القرني ضد أردوغان من قبل الكثير من وسائل الإعلام التركية.

ونقل موقع المونيتور عن مسح سريع لوسائل الإعلام المملوكة للسعودية في الأسبوع الماضي أظهر المزيد من العداء لأردوغان وأسرته.

كما أن السعودية والإمارات طالبت إلى جانب مصر مواطنيها منذ فترة طويلة بمقاطعة البضائع التركية والسياحة في تركيا.

ومع ذلك يقول بيرول باسكان، الباحث في معهد الشرق الأوسط، لـ "المونيتور" إن أحد أسباب تفضيل أردوغان عدم تحدي هذه البلدان بشكل مباشر هو ببساطة لأنه لا ينظر إليهما على أنهما منافسين رئيسيين مثل الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، ولطالما كان أردوغان حذراً بشأن استفزاز قادة الدول الإسلامية الأخرى، ولا سيما أولئك الذين هم على علاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويقول كريستيان كوتس أولريشسن، باحث في قضايا الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة ، لـ "المونيتور": "لقد عززت تركيا والإمارات دعمهما للجهات المتعارضة وسعتا إلى حشد الرأي السياسي الأمريكي إلى جانبهما، من خلال لوبياتها الموجودة في واشنطن.

وكما قال كبار البيروقراطيين في أنقرة لـ "المونيتور" إن هناك بشكل عام وجهات نظر متباينة في أنقرة، فمنهم من يرى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كجبهة موحدة، ومنهم يتوقع إصلاح الجسور بين أنقرة والرياض إذا كان بالإمكان عزل الإمارات.

وفي الحالة الراهنة، يتبع أردوغان ببساطة سياسة الحرب الباردة، فمن الناحية المالية، كانت مكلفة بالنسبة لتركيا بسبب انخفاض الدخل السياحي والصادرات والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات، ومع ذلك، فإن وباء كورونا اقترن بتضاؤل عائدات النفط، الأمر الذي سيضر باقتصاديات دول الخليج، وكما أن أنقرة تراقب لمعرفة ما إذا كان انهيار أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع تأثير أبو ظبي والرياض في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

(م ش)