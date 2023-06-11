​​​​​​​حرب الشعب الثورية موضوع مجلة كومنار بعددها (3)

صدر العدد (3) لمجلة كومُنار الفصلية لصيف 2023، الذي تناول حرب الشعب الثورية وماهيتها وتقييمات القائد عبد الله أوجلان حولها، بالإضافة إلى دبلوماسيتها، والطليعيين من الشبيبة، ونظرة شاملة على ثورات الشعوب ضمن استراتيجية حرب الشعب الثورية.

كما يسلط العدد (3) من المجلة المؤلفة من 54 صفحة باللغة العربية و159 باللغة الكردية، الضوء على نضال حزب العمال الكردستاني.

وصدر العدد صفر من مجلة "كومُنار"، أواخر عام 2021، ولأسباب تقنية توقفت عن النشر، وأصدرت العدد (1) شتاء 2022 والعدد (2) ربيع 2023، وصدر العدد (3) قبل عدة أيام.

ومجلة كومنار هي مجلة فصلية تصدر كل 3 أشهر بشكل دوري.

(ك آآ)

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