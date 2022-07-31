​​​​​​​حرب الشعب الثورية.. مهجرو سري كانيه يتلقون تدريبات في الإسعافات الأولية

استجاب مكتب الصحة في مخيم "سري كانيه" في مدينة الحسكة، المخصص للمهجرين من منطقة سري كانيه المحتلة، بإمكاناتها المحدودة، لحالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 6 من تموز الجاري، عبر البدء بدورات تدريبية على الإسعافات الأولية لقاطني المخيم، استعداداً لمجابهة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

وتأهبت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا عبر تجهيز المشافي والنقاط الطبية، وافتتاح دورات في الإسعافات الأولية لأهالي المنطقة في المدن والنواحي.

في هذا السياق، يتلقى المهجرون من منطقة سري كانيه المحتلة، ضمن النقاط الطبية التابعة لمكتب الصحة ضمن مخيم سري كانيه في مدينة الحسكة، على مدار الأسبوع دورات تدريبية على الإسعافات الأولية، بشكل يومي بمعدل ساعتين يومياً، وفق ما أشار إليه مدير مكتب الصحة في مخيم سري كانيه، دلاور محمد علي.

وقال محمد علي "بدأنا بافتتاح دورات لتدريب الأهالي في المخيم على الإسعافات الأولية، استعداداً لمجابهة أي طارئ، واستجابة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وعن آلية التدريب قال محمد علي "جميع القاطنين سيخضعون للتدريب، لكن على دفعات كل دفعة ستتألف من 25 شخصاً، يتم التدريب في البداية على أساسيات الإسعافات الأولية، كيفية إنقاذ المصاب أو المريض من الجروح الخطرة، وكيفية التعامل مع الكسور والنزيف، وكيفية مرافقته وتقديم الرعاية الصحية الأولية وإيصاله إلى أقرب نقطة طبية".

(أم)

ANHA