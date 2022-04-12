​​​​​​​حراس سجن تركي يقتلون معتقليْن اثنين جراء التعذيب الوحشي

وقالت جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) فرع مدينة إسطنبول، إن معتقليْن اثنين؛ أحدهما يُدعى سرحد يلماز والآخر لم يتسنى لها معرفة اسمه، قد قتلا في سجن سيليفري نتيجة التعذيب من قبل حراس السجن. بحسب ما نقلت فرات للأنباء.

ونشرت الجمعية مذكرة تحت عنوان "ندعو وزارة العدل التركية، للتحقيق حول الأحداث في سجن سيليفري".

كما قالت في بيان لها إن عائلة المعتقل المقتول سرحد يلماز استلمت جثمان ابنها.

هذا ومن المقرر أن تعقد جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) في إسطنبول، مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 11:00 في مبناها بالمدينة.

وقتلت الدولة التركية خلال الأشهر القليلة الفائتة عشرات المناضلين والمناضلات السياسيين الكرد داخل السجون التركية.

(س ر)