​​​​​​​حرائق تلتهم 15 هكتاراً من القمح في كوباني وإصابة رجل إطفاء

نشبت النيران في الحقول المزروعة بالقمح الممتدة على مساحة 12 هكتاراً بين قريتي "تلك وطاشلوك" شرقي مقاطعة كوباني، بالتزامن مع حرائق اندلعت في الريف الغربي من كوباني بالقرب من بلدة الشيوخ، والتي التهمت 3 هكتارات زراعية.

وعليه سارعت فرق الإطفاء وبمساعدة الأهالي لإخمادها، وأثناء ذلك تعرّض أحد رجال الإطفاء ويدعى "عمّار حاجم" بحروق في وجهه ويديه واحتراق أجزاء من سيارته أثناء قيامه بواجبه في إخماد النيران في قرية طاشلوك.

وتبقى أسباب نشوب بعض الحرائق في المنطقة مجهولة حتى اللحظة، إذ التهمت النيران قبل أسابيع 250 هكتاراً في قرى بيرك، زنار عساف، أيتويران، كوفي، كاروز وقجر جنوبي المقاطعة، بالإضافة إلى 90 هكتاراً احترقت بعد تعمّد مرتزقة تركيا المتمركزين في منطقة جرابلس المحتلة قصف المحاصيل الزراعية في قرى مشكو، شيوخ فوقاني، بيندر، وبوراز غربي مقاطعة كوباني.

(ع م/ل)

ANHA