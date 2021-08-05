​​​​​​​حرائق في اليونان لليوم الثالث على التوالي

وأجّجت درجات الحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية والرياح العاتية أكثر من 150 حريق في غابات بمناطق مختلفة بأنحاء البلاد خلال الأيام الثلاث الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصاً من أحد الشواطئ فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأرسلت سحباً من الرماد والدخان في الهواء.

وأجْلَت السلطات المزيد من الناس من إيفيا، الخميس، فيما قَرَعَت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق.

ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وكما أُخْلِيَت قريتان في منطقة بيلوبونير، الأربعاء، بينما استعر حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري غربي بيلوبونيز.

وقالت وزيرة الثقافة اليونانية، لينا ميندوني لتلفزيون "إيه.إن.تي1" أن رجال الإطفاء تمكنوا على ما يبدو من إنقاذ موقع أولمبيا القديم ودرء الخطر عن الكنوز الأثرية، بعدما كافحوا الحريق طوال الليل".

هذا وشب حريق كبير في الغابات قرب منطقة صناعية على مشارف العاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء.

(ل د)