​​​​​​​حقوقيون: تركيا تخالف الشرائع الدولية وهذا عمل تعسفي

في الـ 14 من آذار الجاري تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التركية أنباءً حول تدهور الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، دون معرف صحة هذه الأنباء كونها صُحبت بصمت من قبل السلطات التركية إلى الآن.

حقوقيو الرقة أوضحوا أن ما تقوم به السلطات التركية من اعتقال القائد عبد الله أوجلان في سجونها دون الكشف عن حقيقة ما يتعرض له، هو عمل "تعسفي".

المحامي ذياب الحرويل يقول "من حق أي معتقل في العالم الاتصال بمحاميه بشكلٍ دائم، ويُعرض على الأطباء المختصين".

ووصف الحرويل العزلة المشددة وممارسات السلطات التركية والتعسف في الاعتقال الذي يحرم السجين من حقوقه والدفاع عنه بـ "أسلوب الدول الاستبدادية".

ودعا الحرويل تركيا إلى مراجعة نفسها واحترام القوانين والشرائع الدولية التي تضمنتها مختلف الاتفاقات الدولية.

وأضاف "حُرم من الاتصال بمحاميه أو عرضه إلى الأطباء، وهذا يمثل خرقًا لحقوق الإنسان، يجب على الدولة التركية أن تؤمن له الاتصال بمحاميه بشكلٍ دائم، وعرضه على الأطباء في الوقت الحالي لمراجعة حالته الصحية والكشف عنها".

وبدوه قال المحامي عبدالله العريان "من حق أي سجين سياسي أو غير سياسي تأمين حقوقه الأساسية التي تضمنها جميع الشرائع الدولية ومجلس الأمن، وهذه مطالب أساسية لكل سجين بالأخص الطبابة، فإذا أهملت أي سلطة الطبابة في السجون فهي تعتبر قاتلة".

وطالب العريان في ختام حديثه، المجتمع الدولي بالعدول عن صمته والضغط على الحكومة التركية للكشف عن صحة القائد عبدالله أوجلان، ومحاسبتها على "سلوكها الإرهابي".

هذا وشهدت كافة مدن شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها فعاليات تنديدًا بالممارسات والعزلة التي تفرضها تركيا على القائد عبدالله أوجلان.

(هـ ن)

ANHA