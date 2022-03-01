​​​​​​​حقوقيون: محاكمة معتقلي داعش يجب أن تكون من أولويات المجتمع الدولي

لا زال ملف معتقلي مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا من أهم الملفات المعقدة التي تواجهها الإدارة الذاتية لوحدها دون مساعدة من قبل المجتمع الدولي والتحالف الدولي في المنطقة, وفي ظل استمرار دولة الاحتلال التركي بهجماتها الهمجية على المنطقة يتجدد خطر داعش على المنطقة والعالم.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا بحقوقيين من الرقة وإقليم الفرات الذين أكدا على ضرورة محاسبة معتقلي داعش وإنشاء محكمة دولية في المنطقة يشرف عليها المجتمع الدولي.

عضو اتحاد محامين شمال وشرق سوريا صالح سلامة، قال "وجود المرتزقة ضمن مراكز الاعتقال يشكل خطراً على الإدارة الذاتية وهم قنابل موقوتة وما جرى في سجن الحسكة هو دليل على خطرهم على الإدارة الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا".

وأضاف صالح سلامة "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خرق أخر للسجون الموجودة في المنطقة", مشيراً إلى أنه يجب أن تكون محاسبة معتقلي مرتزقة داعش من أولويات المجتمع الدولي.

وتابع "واجب علينا نحن الحقوقيون المطالبة بمحكمة دولية خاصة لمحاكمة هؤلاء المرتزقة، كما نناشد جميع المنظمات الدولية لدعم الإدارة الذاتية لإنشاء هذه المحكمة وإجراء محاكمة عادلة بشكل قانوني وعلني لتوجيه عقوبات لكل فرد منهم".

وبدروه قال المحامي وعضو اتحاد محامي كوباني مصطفي شيخ مسلم: "المجتمع الدولي متخاذل في هذه القضية, ولا يريد كشف المستور لمحاكمة هؤلاء العناصر, هناك بروتوكول حقوقي قانوني للتحقيق في أي جريمة سواء كانت جنائية أو سياسية أو إرهابية نتيجة هذا البرتوكول سيتم الكشف عن جميع الأوراق لكن المجتمع الدولي ليس بحاجة إلى كشف المستور ربما في الوقت الحالي على الأقل".

ولفت مسلم "في المستقبل القريب ربما سيكون هناك تضارب في المصالح بين الدول التي مولتهم ووفرت لهم الجغرافية التي احتضنتهم عندها سيكشفون الأوراق على سبيل الابتزاز واستخدامهم كورقة ضغط سياسي".

وأردف مسلم "نحن أبناء هذه المنطقة التي تحتوي سجون الإرهابين طالبنا بمحاكمة الإرهابيين, بين فترة وأخرى يأتي وفد دبلوماسي من دول عديدة إلى مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقد تم تسليم عدد من الأطفال والنساء وهذا لا يكفي, ولكن لا يوجد أحد من الدول يأخذ الموضوع بشكل جدي في موضوع إنشاء محكمة دولية لمحاكمة إرهابي داعش بشكل جدي أو أخذ موقف جاد تجاه هذه القضية التي لها تداعيات كبيرة على الإدارة الذاتية".

وطالب مسلم المجتمع الدولي والتحالف الدولي بالعمل على إنشاء محكمة دولية تعمل على أساس وقانون دولي لوضع حكم لجميع مرتزقة داعش في المعتقلين في المنطقة.

(خ)

ANHA