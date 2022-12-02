​​​​​​​حقوقيون يعدون ملف دعوى ضد تركيا حول استخدام الأسلحة الكيماوية

بعد أن زار أعضاء اتحاد المحامين ومنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة منزل المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، عثمان عبدي (سردم آغري)، الذي استشهد جراء استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية. باشروا بإعداد ملف خاص حول استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل جيش الاحتلال التركي.

بتاريخ 18 تشرين الأول المنصرم أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، أكدت فيه استشهاد 17 من مقاتلي الكريلا؛ جراء استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، بينهم 5 مقاتلين من روج آفا.

وعلى إثر البيان، ناشدت أسرة المقاتل الشهيد سردم آغري، جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، مساندتها من أجل رفع دعوى ضد الدولة التركية حول استخدامها للأسلحة الكيماوية.

وقرر اتحاد المحامين ومنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة خلال بيان، العمل بشكل مشترك، وجمع المعلومات اللازمة حول استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الدولة التركية ومراجعة المؤسسات الدولية المعنية، وإعداد ملف دعوى ضد الدولة التركية.

وحول الموضوع، تحدث عضو اتحاد محاميي إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي لوكالتنا.

أوضح محمد أمين النعيمي أنهم بدأوا بإعداد الملف المتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية وقال حول الموضوع "الملف سيتضمن الهجمات الكيماوية للدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، ويتم إعداده من مختلف الجوانب. لقد حصلنا على وثائق من أسر وأفراد مستقلين وصحفيين، وسنستخدم أيضاً الوثائق والصور التي نشرتها قوات الدفاع الشعبي وفضائية كريلا تي في.

عضو اتحاد محاميي إقليم الجزيرة محمد أمين النعيمي ذكر أنهم سينتهون من إعداد الملف قريباً وسيتم تقديمه إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وقال إنهم سيقيمون أيضاً دعوى ضد تركيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ANHA