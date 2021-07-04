​​​​​​​حقوقيو عفرين: من يبرر جرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين في عفرين شريك للاحتلال

تحت شعار " التغيير الديموغرافي (المستوطنات) وجرائم الخطف في عفرين"، نظم اتحاد المحامين لإقليم عفرين ندوة حوارية في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتمحورت الندوة الحوارية حول محورين رئيسيين، التغيير الديمغرافي وعمليات الخطف في مقاطعة عفرين المحتلة، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي هذا الصدد تحدث عدد من المشاركين في الندوة لوكالة أنباء هاوار.

الحقوقي والرئيس المشترك لاتحاد المحامين في إقليم عفرين جبرائيل مصطفى، قال: "إن الاحتلال التركي بالمشاركة مع مرتزقته الإرهابيين يحاولون ترسيخ الاحتلال، من خلال بناء المستوطنات لتوطين عوائل المرتزقة وأسر جلبتهم تركيا من مختلف المناطق السورية، وذلك بعد تهجير أكثر من 300 ألف مواطن عفريني من ديارهم قسراً، في آذار 2018."

وأضاف مصطفى بأن عدد المستوطنات التي تم توثيقها في عفرين، تجاوز الـ 18 مستوطنة في أغلب القرى والنواحي بمقاطعة عفرين المحتلة، ناهيك عن توطين الأسر التركمانية على الشريط الحدودي الممتد من ناحية شرا مروراً بناحية بلبلة وراجو وجندريسه.

ونوه مصطفى إلى أن الاحتلال التركي وأجهزته الاستخباراتية مع مرتزقته من السوريين، يضيقون الخناق على من تبقى من السكان الأصليين في عفرين، لإجبارهم على الخروج قسراً من ديارهم، وذلك بتمويل من قبل منظمة "آفاد" التركية، ومنظمات تعمل تحت مسميات إنسانية وخيرية منها قطرية وكويتية وأوربية.

وأردف مصطفى أن، جميع المنظمات التي تعمل في مقاطعة عفرين المحتلة تحت إشراف الاحتلال التركي، ومنها "الأيادي البيضاء، والعيش بكرامة ومنظمة شام الخيرية"، هي منظمات بعيدة كل البعد عن المسميات الإنسانية.

وأكد أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في عفرين، من قتل وخطف والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، وسرقة الآثار وتدمير المعابد الدينية لكافة الطوائف والأديان في عفرين، ارتقت، وفق تقارير دولية وبالأخص لجنة التحقيق الدولية الخاصة بعفرين، إلى جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وعن تصريحات ما يسمى بالائتلاف السوري المعارض والمجلس الوطني الكردي ENKS، أوضح مصطفى ، "لا يزال هؤلاء يدافعون عن جميع هذه الجرائم ويبررون الانتهاكات التي تحدث بحق المدنيين العزل في عفرين في ظل الاحتلال"، مشيراً إلى أن من يدافع عن هؤلاء المرتزقة شريك في تلك الجرائم بحق المدنيين.

ومن جانبها قالت الحقوقية والعضوة في اتحاد المحامين في عفرين روشين حدو، إن عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة التي تجريها دولة الاحتلال التركي في عفرين، أصبحت واضحة للرأي العام، مشيرة إلى أن بناء المستوطنات يهدف إلى ترسيخ الاحتلال.

وبينت روشين أن التقارير التي تصدر من قبل المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، حول جرائم تركيا في المناطق المحتلة وبالأخص في عفرين، لا تكفي وإنما يجب محاسبة تركيا على أفعالها.

واستنكرت روشين تصريحات نائب ما يسمى الائتلاف السوري المعارض عبد الحكيم بشار، بأن هذه الانتهاكات والجرائم التي تحصل في عفرين غير واقعية، مؤكدة أن الائتلاف هو من المتعاونين مع دولة الاحتلال التركي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

وأكدت روشين أن الانتهاكات التي ترتكب في عفرين، انتهاكات جدية وواضحة، وأن منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، توثق هذه الجرائم والانتهاكات وترسلها إلى منظمات دولية ولجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا ومنظمة العفو الدولية.

ومن جانبه أشار عضو مؤسسة المجتمع المدني في إقليم عفرين نوري حسن، إلى أن دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال ممارسة الجرائم والانتهاكات في مقاطعة عفرين المحتلة وفي جميع المناطق المحتلة في الشمال السوري، إلى إبادة الكرد، وإعادة أطماع الدولة العثمانية البائدة.

كما أدان حسن الصمت الدولي وتقاعس المجتمع الدولي حيال ما تمارسه تركيا بحق المدنيين في عفرين من خطف وقتل وعمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة.

(ك)

ANHA