​​​​​​​حقوقيّون: الدّولة التركيّة لا تراعي المبادئ القانونيّة

أضيفت جريمة أخرى لقائمة جرائم الدولة التركية، حيث توفّيت المحامية إبرو تيمتك في 27 أغسطس الجاري داخل سجون الدولة التركية بعد إضراب مفتوح عن الطعام لمدّة 238 يوماً.

ولمطالبتها بمحاكمة عادلة قامت السلطات التركية بسجنها في فبراير المنصرم وحكمت عليها بالسجن 13 عاماً ونصف، وقد كشفت عدّة تقارير حقوقية تعرّض المحامية إبرو تيمتك للتعذيب كبقية المختطفين في سجون الدولة التركيّة الفاشية.

حيث تتعمد تركيا توجيه الاتّهامات الواهية إلى كل من يتعرّض طريق سياستها القذرة، فهي تسلك سبيل الاتهامات السياسية لإبعاد كل شخص يحاول إظهار الوجه العثماني الإجرامي الذي تحمله وفضحها أمام مرأى العالم.

وفي هذا السياق تحدّث محامو إقليم عفرين لوكالتنا هاوار، حيث قال الحقوقي عماد داوود: "أستذكر الشهيدة إبرو تيمتك التي استشهدت في سجون الطاغية أردوغان، هي التي دافعت عن الحق والديمقراطية والقيم الإنسانية، ورفضت الظلم والاستبداد ورفضت الأعمال المنافية للقيم القانونية وإبادة الفكر الحر، لذلك تم استهداف شخصيتها واعتقالها واتهامها بتهم باطلة"

وتابع داوود بالقول: " إنّ محاكمة الدولة التركية لا تراعي المبادئ القانونية سواءً كانت حقّ الدفاع عن الذات أم غيره، فبعد صدور الحكم لم يتم إثبات إدانتها بالأدلة الكافية لذا أبدت هي ورفاقها في السجن مقاومة إضراب عن الطعام، ثم ارتقت إلى مرتبة الشهادة، وما زال الكثير ضمن مقاومة السجون وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان".

ودعا داوود المؤسسات المعنية بقانون الإنسان وخاصّة منظمة حقوق الإنسان الأوروبية للتدخّل العاجل للوقوف على وضع السجناء وما يتعرّضون له من أساليب التعذيب ومحاكمات غير عادلة، وبيان وضعهم لتتم مراعاة أدنى الحقوق في المحاكمة العلنية.

وأدان داوود تلك السياسات التي تتّبعها الدولة التركية بحقّ المعتقلين " يجب على المنظّمات الحقوقية الوقوف على مسؤولياتها التاريخية وفكّ العزلة عن المعتقلين عامة، ومعتقلي الرّأي السياسيين والحقوقيين خاصّة".

ومن جانبها قالت المحامية هولير جعفو: " نحن المحامون القاطنون في مقاطعة الشهباء نستنكر العنف والسلطة الرأسمالية التي تمارسها الدولة التركية على النساء، ودائماً سنبحث عن حق المرأة ونحافظ على حقوقها في الحياة".

وتابعت هولير حديثها قائلةً: "بالرغم من الصعوبات التي يعيشها كل المحامين، ومنهم كانت المحامية إبرو تيمتك التي اعتقلت في السجون التركية، وأضربت عن الطعام لمدة 238 يوماً خلال وجودها في السجن، وفقدت من وزنها 43 كغ وتعرّضت لوعكة صحية أدت إلى وفاتها".

وأضافت هولير لحديثها: " جميعنا نرى اعتقال المحامين وبشكل غير قانوني في سجون السلطات التركية، وفي كل يوم تزداد وحشية الدولة التركية على المحامين واعتقالهم وممارسة التعذيب بحقهم، وخاصّة النساء اللواتي يسلكنَ طريق الإضراب عن الطعام في مقاومة بلا حدود، لكن في النهاية يؤدّي الإضراب إلى استشهادهم".

واختتمت هولير حديثها بالقول: "نحن الحقوقيون كـ إبرو تيمتك سنحمي حقوق المرأة، ونكون مسؤولين عن حقوق المرأة، ونسير على خطى إبرو تيمتك لأنّ حماية حقّ المرأة هو واجب علينا جميعاً".

(إ)

ANHA