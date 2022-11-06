​​​​​​​حقوقي: دولة الاحتلال التركي ملزمة بتطبيق نصوص معاهدات واتفاقات عام 1992

أصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، في 18 تشرين الأول الجاري، بياناً، أكدت فيه أن الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة 2467 مرة، وأن هجماتها الكيماوية الأخيرة أسفرت عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من الكريلا.

الحقوقي وعضو نقابة المحامين في مقاطعة الحسكة، كاوا فاطمي، أكد أن دولة الاحتلال التركي تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً ضد البشر والحجر في مناطق الدفاع المشروع، وقال "دولة الاحتلال التركي مصممة على ضرب مقاومة مقاتلي الكريلا".

وأوضح أنها تمادت في استخدامها الأسلحة الكيماوية والمحظورة دولياً، مخالفة بذلك معاهدة (لاهاي) التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، للحظر من استخدام أي من الأطراف والدولة الموقّعة الغازات السامة والخانقة.

أكد فاطمي أن الدول التي صادقت على معاهدة لاهاي العائدة إلى اتفاقية جنيف عام 1935، ملزمة بموجب هذه النصوص، بحظر استخدامها ضد أي دولة أو أي مجموعة عسكرية كانت، سواء داخلها أو خارجها خلال النزاعات المسلحة.

وأشار فاطمي إلى أن دولة الاحتلال التركي صادقت على جميع المعاهدات والاتفاقات التي تنص على حظر الأسلحة الكيماوية، عام 1992، وقال "دولة الاحتلال التركي ملزمة بتطبيق نصوص المعاهدات، وعدم تخزين تلك الأسلحة واستخدامها".

جرائم الاحتلال وممارسات PDK منافية للمعاهدة الدولية

أدان فاطمي "ممارسات سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي منعت وفداً من رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، والذي زار جنوب كردستان في 20- 27 أيلول المنصرم، من الذهاب إلى مناطق الدفاع المشروع، للكشف عن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية"، معتبراً إياها مخططاً مدروساً للتغطية على جرائم الاحتلال التركي.

ووصف فاطمي منع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) وفد رابطة الأطباء الدوليين والتي تخدم المجتمع البشري والإنساني، من الذهاب إلى تلك المناطق بموجب الوثائق والأدلة والمقاطع المصورة، بالتصرف المريب والمخزي، وقال "هذا التصرف يدل على التستر على جرائم الاحتلال التركي المنافية للمعاهدة الدولية".

في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال التركي هجماته بالأسلحة الكيماوية والتكتيكية ضد قوات الدفاع الشعبي، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2022 أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في 17 نيسان 2022، مصادرة 1200 قناع واقٍ لمقاتلي الكريلا لحماية أنفسهم من تلك الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والخانقة.

واعتبر فاطمي أن مصادرة الديمقراطي الكردستاني، لتلك الأقنعة الواقية من الغازات السامة والخانقة، والمرسلة لقوات الدفاع الشعبي تدخلاً سافراً ومشاركة فعلية في إبادة مقاتلي الحرية والتغطية على جرائم الاحتلال التركي.

(م ح)

ANHA