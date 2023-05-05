​​​​​​​حقوقي: CPT جزء لا يتجزأ من المؤامرة الدولية

تستمر دولة الاحتلال التركي في فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، مخالفة بذلك القوانين والمواثيق الدولية، وسط صمت مخزٍ من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.

في هذا الصدد، أوضح الحقوقي شادي الإبراهيم: "بعد زيارة لجنة مناهضة التعذيب الأخيرة إلى سجن إمرالي تظهر التصريحات والمعلومات التي يتم نشرها أن الوضع في سجن إمرالي جدي وخطير، وقد أدى هذا الأمر إلى خلق شعور بالقلق لدينا كشعوب تطبق مشروع الأمة الديمقراطية وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأشار إلى أن: "تصريحات اللجنة حول ما يجري في سجن إمرالي متناقضة كما أنها لا تعمل بمسؤولية حول هذه القضية وهذا الأمر يدفع الشعب الكردي والقوى المنادية بالديمقراطية في المنطقة إلى الشك بعمل هذه المؤسسة التي تدعي بأنها تدافع عن السجناء وحقوقهم؛ لأنها لم تقم بواجبها تجاه القائد عبد الله أوجلان ولا غيره من السجناء الآخرين، ولم تتعامل بأسلوب ونهج قانوني وأخلاقي مع القائد في سجن إمرالي".

CPT جزء لا يتجزأ من المؤامرة الدولية

وتابع: "تتعامل لجنة مناهضة التعذيب، بطريقة سياسية على الدوام حيث أنها تصرفت وفق سياسات ومصالح القوى الحاكمة ووفق فاشية أردوغان ولم تقم بواجبها تجاه القائد أوجلان".

أكد الإبراهيم أن: "لجنة مناهضة التعذيب (CPT) هي جزء لا يتجزأ من المؤامرة الدولية، كما أنها تنتهك قوانينها وقواعدها لإرضاء سياسات القوى المهيمنة".

ونوه الإبراهيم: "من الناحية القانونية فإن ما يسمى بالاعتقال الدولي لا وجود له لا في القوانين التركية ولا في معاهدات اللجوء الدولية والأوروبية ولا في كيان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإن لجنة مناهضة التعذيب هي منظمة دولية لمنع التعذيب وهي مسؤولة عن مراقبة الوضع القائم في السجون التركية وفقاً لمعاهدات تركيا والاتحاد الأوروبي".

وأكد الحقوقي شادي الإبراهيم: "سنعمل بكل طاقاتنا لتحقيق حرية القائد من خلال جدية الكفاح القانوني للمحامين من جهة والمراقبة الدقيقة من قبل المؤسسات والأشخاص في تركيا والعالم للقانون وحقوق الإنسان من جهة أخرى؛ لأن لجنة مناهضة التعذيب ليست مستعدة حتى الآن لاتخاذ خطوة جدية في هذا الموضوع".

(خ)

ANHA