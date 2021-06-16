​​​​​​​حقوقي: على شعب باشور الانتفاض للخلاص من غوغائية الاحتلال وخططه المقيتة

في الوقت الذي تبلغ فيه القضية الكردية مستويات تاريخية وسط تطورات تعصف بالمنطقة بشكل متسارع، يلجأ الاحتلال التركي إلى شنّ هجماته الوحشية المتكررة على جبال كردستان بهدف إفشال التقارب وتوحيد البيت الكردي والقضاء على المشروع الديمقراطي، مستغلاً صمت المجتمع الدولي، وخاصةً صمت حكومة باشور كردستان.

الحقوقي في مجلس مقاطعة الحسكة، خالد جبر بيّن من خلال لقاء أجرته وكالتنا معه، أنّ دولة الاحتلال التركي هي دولة مارقة على المجتمع الدولي، وخارجة عن العهود والمواثيق الدولية، ودائماً هي من تخترق سيادة الدول والقوانين الدولية التي وضعت عام 1949.

الاحتلال يلجأ إلى إشعال الفتن

جبر نوّه خلال حديثه إلى أنّه بعد فشل جميع مخططات دولة الاحتلال التركية سواءً على روج آفا أو باشور كردستان، لجأت إلى استخدام خططها المقيتة، والتي هي افتعال الفتن فقال: "دولة الاحتلال التركية دائماً لها مخططات نابعة من الحقد التاريخي تجاه الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان، وهي لم تكن صديقة لأي طرف، بل هدفها افتعال الفتن، والتي تعتبرها الوقود الوحيد لاستمرارها وبقائها، كونها تتغذى على الفتن".

وشدّد جبر على ضرورة وحدة الصف الكريّ، وقال: "نحن اليوم، بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى توحيد الصفّ الكردي، وعلينا أن نحقق طموحات الأجيال القادمة وألّا نخونها".

الصمت الدولي بمثابة يد عون للاحتلال

ورفض جبر، الاقتتال الكردي - الكردي، فقال: "سنحمّل المسؤولية لأي طرف يفتعل الاقتتال الكردي - الكردي والفتن، وعلى جميع الأحزاب السياسية الكردية والمثقّفين الكرد في كافة أجزاء كردستان، أن يخطوا خطوات تجاه وحدة الصف الكردي، لإفشال مخططات الاحتلال ومنع الفتن التي يفتعلها أعداء الشعب الكردي، وأن نكون على قدر المسؤولية، ويجب ألّا تكون حكومة باشور كردستان ورقة بيد الاحتلال التركي من أجل استمرار هجماته على أراضي كردستان، مستغلاً صمتها".

وأضاف جبر: "إنّ الاحتلال التركي انتهك سيادة دول الجوار من خلال هجماته عليها وسط صمت رهيب للمجتمع الدولي، لذلك على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال، فعندما نرى الصمت الدولي حيال الهجمات التركية، هذا يدلّ على أنّهم يقدمون يد العون للاحتلال لكي يزيد من انتهاكاته تجاه شعوب المنطقة الذين يعيشون على أرضهم الآمنة".

انتفاضة الشّعوب السبيل الوحيد للخلاص

وناشد جبر في نهاية حديثه: "أهالي ومثقّفي باشور كردستان للانتفاض في وجه الاحتلال التركي وانتهاكاته وسعيه إلى إشعال الفتن بين الكرد، كون الانتفاض هو السبيل الوحيد لخلاص الشعب الكردستاني من همجية الاحتلال التركي".

(إ)

ANHA