​​​​​​​حقوق الانسان النيابية تدين قصف الاحتلال التركي للأراضي العراقية

وفي تعليق له على الاعتداءات الدولة التركية المحتلة على الأراضي العراقية، اكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية العراقية، حسين المردان إلى وكالة "روج نيوز" "أننا نرفض كل اشكال العمليات العسكرية التي تشنها تركيا داخل البلاد وتسبب بمقتل أبرياء عزل في القرى والأرياف على المناطق الحدوية".

وأضاف ان "هذه الاعتداءات تعد غير مبررة ولا قانونية كما انها تعد استباحة لدماء وممتلكات العراقيين، ومخالفة صريحة للقانون الإنساني الدولي"، داعيا "تركيا إلى إيقاف هجماتها وسحب قواتها العسكرية من البلاد".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد قال امس في مؤتمر صحافي انه "لدينا ثلاثة ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، ولدينا 20 مليار دولار تبادل تجاري بين العراق وتركيا ويجب أن تحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية"، لافتاً إلى أن "ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لروج نيوز في تصريح سابق ان "تركيا لا تملك اي مسوغ قانوني يبرر هجماتها داخل البلاد وان ما تقوم به حاليا من اعتداءات في سنجار وباقي مناطق اقليم كردستان يعد انتهاكاً للسيادة".

وأضاف أنه "خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك تحركا لإيقاف القصف التركي لأن هذا يعد مرفوضاً بالنسبة لنا ولجميع العراقيين".

(م ش)