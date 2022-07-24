​​​​​​​HPG‎ تكشف سجل 6 من مقاتليها استشهدوا في وان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG‎) بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 6 من مقاتلي الكريلا، استشهدوا في وان، جاء في البيان:

"رفاقنا عادل ودلكش وتيريج ويلماز وسما وريبر استشهدوا في منطقة كاتو مارينوس في ولاية وان الكردستانية في الفترة ما بين 21 و27 من نيسان 2022 نتيجة هجمات دولة الاحتلال التركي، هؤلاء الرفاق الأعزاء، كل واحد منهم بحياته، بتجاربه في الحرب ضد الاحتلال وبموقعه الواضح في الأيديولوجية الآبوجية، هم قادة، قاتلوا حتى أنفاسهم الأخيرة واستشهدوا، على الرغم من أن شهداءنا كانوا من مناطق مختلفة من كردستان، إلا أنهم اتحدوا حول الأيديولوجية الآبوجية من أجل حرية الشعب الكردي، فقد أزالوا الحدود المصطنعة من قبل العدو ونجحوا في تحقيق القومية الكردية، نتقدم بتعازينا لعوائل رفاقنا الشهداء الكريمة وللشعب الكردستاني الوطني، ونعاهد بأننا سنقاتل أكثر سائرين على خط الشهداء ونحقق أهداف شهدائنا".

هوية رفاقنا كالتالي:

الاسم الحركي: عادل آمـد

الاسم والكنية: شهرام خوسروي

مكان الولادة: سقز

اسم الأم والأب: نسرين ـ قادر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 21 نيسان 2022/ وان

الاسم الحركي: ‏دلكش آزاد

الاسم والكنية:‏ آدم ألفر

مكان الولادة: وان‏

اسم الأم والأب: ‏جميلة ـ راسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 21 نيسان 2022/ وان‏

الاسم الحركي: ‏تيريج بوطان

الاسم والكنية: ‏حسين أرجان

مكان الولادة: ‏شرناخ

اسم الأم والأب: ريحان ـ أحمد ‏

مكان وتاريخ الاستشهاد: 21 نيسان 2022/ وان‏

الاسم الحركي: يلماز سرخبون‏

الاسم والكنية: ‏ توحيد صادقي

مكان الولادة: ‏سالماس

اسم الأم والأب: ‏فريبان ـ عادل

مكان وتاريخ الاستشهاد: 21 نيسان 2022/ وان‏

الاسم الحركي: سما جودي‏

الاسم والكنية: ‏سما خليه

مكان الولادة: ‏الدرباسية

اسم الأم والأب: ‏رغدا ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 نيسان 2022/ وان‏

الاسم الحركي: ريبر روني‏

الاسم والكنية: ‏سميح سايلغان

مكان الولادة: بدليس‏

اسم الأم والأب: ‏كول بري ـ صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 نيسان 2022/ وان‏

(ف)