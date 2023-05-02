​​​​​​​HPG: تكشف حصيلة المعارك والهجمات التركية خلال شهر نيسان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً كتابيّاً كشفت خلاله حصيلة المعارك والهجمات على مناطق الدفاع مديا خلال شهر نيسان المنصرم.

وجاء في نصّ البيان:

"دافع كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة الذي يمثّل القوة الدفاعية الرئيسة وإرادة الحرية لشعبنا المضطهد، عن أرض كردستان المقدسة أمام القوى المحتلة في أصعب الظروف وبروحٍ فدائيّة ولا يزال يفعل ذلك. يسخّر نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة الفاشي العدو اللدود للشعب الكردي جميع إمكانياته للهجوم على الكرد. ويواصل نظام الحرب الخاصة الفاشي المدمّر اقتصاديّاً وسياسيّاً حربه القذرة على أساس القضاء على الإرادة الحرّة للشعب الكردي محاولاً الصمود بهذه الطريقة. وفي المقابل يتصدّى مقاتلونا الذين يقاتلون بفدائيّة، لهجمات المحتلين بتعزيز نهج المقاومة، حيث خاضوا مقاومةً تاريخيّة.

إنّ وجود النظام الفاشي لحزبي العدالة والتنمية قائمٌ على إبادة الشعب الكردي ويسعى إلى تحقق مآربه عبر أساليب الحرب القذرة، لذا صعّد هجماته مع اقتراب الانتخابات محاولاً بذلك تضليل الرأي العام بالأخبار الكاذبة وخداعهم بقصص الانتصارات الوهميّة ومن ثمّ استغلال سياسة الحرب لصالحه. لقد نفّذ نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القوميّة الذي يرتكب جرائم حرب، من ميردين إلى بوتان، من بوتان إلى سرحد في باكور كردستان؛ عشرات الهجمات بهدف الإبادة مسخّراً لها آلاف المحتلّين وأحدث التقنيات، وبالرغم من ذلك لم يتمكّن من تحقيق الأهداف التي يرجوها أمام كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة الذي يتحلّون بالإرادة الفدائيّة الصلبة.

قصفُ مناطق الدفاع مديا 1081 مرّة

قُصفت تحصينات المقاومة في مناطق الدفاع مديا بحسب ما وثّقت قواتنا، 76 مرّة بالطائرات الحربيّة، 61 مرّة بالمروحيات الحربيّة، 944 مرّة بالدبابات والمدفعيات والقذائف والأسلحة الثقيلة؛ ويبلغ مجموع عمليات القصف بذلك 1081 مرّة. كما ارتكب جيش الاحتلال التركي المزيد من جرائم الحرب خلال هذا الشهر، حيث هاجم تحصينات الكريلا 8 مرّات بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة. ويرتكب هذا النظام الفاشي مختلف أشكال جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة بشراسة، واضعاً فيها كل أمله. ويُعدّ هذا الأمر المحاولات الأخيرة لهذا النظام المدمّر. هذا وتصدّت قواتنا للعدو خلال هجماته ما أدى إلى اندلاع اشتباكاتٍ أسفرت عن مقتل جنديَين من جيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى تدمير نظام كاميرا رصد ومدفعيّة 57.

ويعزّز كريلا حركة التحرّر الكردستانيّة الذين أعادوا تشكيل أنفسهم بوصفهم كريلا للحداثة الديمقراطيّة وأمل حريّة المرأة، الشبيبة وكافة المضطهدين، بالجهود المقدّسة لشهدائنا الخالدين الذين ناضلوا بفدائيّة حتّى آخر نفسٍ من حياتهم، الأمل بالمستقبل الحر. ومن هؤلاء الفدائيين، الرفاق؛ خباتكار باكوك، باغر وان، هيجار زوزان، روسيدا باور، أكين رزكار ملاذكرت، الذين استشهدوا في باكور كردستان خلال شهر نيسان ورفيقنا بوتان كوي الذي استشهد في مناطق الدفاع مديا، وقد سطّر رفاقنا هؤلاء أسماءهم على صفحات تاريخ مقاومة شعبنا المشرّفة بحروفٍ من ذهب. هذا وسيناضل كريلا حركة التحرر الكردستانيّة الذين جعلوا من نضال دلخاز كابار وكول جيا كابار إرثاً لهم ووضعوا الانتصار نصب أعينهم، على خطا الشهداء والنهج الآبوجي وسيتوّجون قضية الحريّة بالانتصار".

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